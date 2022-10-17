Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации
Омбудсмен Москвы Потяева получила почти 200 обращений по вопросам частичной мобилизации
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила почти 200 обращений по вопросам частичной мобилизации, в том числе о призыве граждан выше предельного возраста и ограниченно годных.
"Всего с 21 сентября обращений по вопросам мобилизации поступило 199, из них - 53 телефонных звонка. Жалобы на призыв выше предельного возраста, призыв ограниченно годных, мобилизация работников высокотехнологичной отрасли, многодетных отцов и другие", - сообщила Потяева.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.