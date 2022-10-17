Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824596781.html
Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации
Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022
Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила почти 200 обращений по вопросам частичной мобилизации, в том числе РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:56
2022-10-17T13:56
татьяна потяева
сергей собянин
сергей шойгу
москва
россия
украина
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152363/50/1523635004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e6614a48c4443b8be9d45cc1f155596.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила почти 200 обращений по вопросам частичной мобилизации, в том числе о призыве граждан выше предельного возраста и ограниченно годных."Всего с 21 сентября обращений по вопросам мобилизации поступило 199, из них - 53 телефонных звонка. Жалобы на призыв выше предельного возраста, призыв ограниченно годных, мобилизация работников высокотехнологичной отрасли, многодетных отцов и другие", - сообщила Потяева.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152363/50/1523635004_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_2f16ffa21d13638063f6f37a3d7bd393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна потяева, сергей собянин, сергей шойгу, москва, россия, украина, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество
Татьяна Потяева, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Москва, Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
13:56 17.10.2022
 
Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации

Омбудсмен Москвы Потяева получила почти 200 обращений по вопросам частичной мобилизации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила почти 200 обращений по вопросам частичной мобилизации, в том числе о призыве граждан выше предельного возраста и ограниченно годных.
"Всего с 21 сентября обращений по вопросам мобилизации поступило 199, из них - 53 телефонных звонка. Жалобы на призыв выше предельного возраста, призыв ограниченно годных, мобилизация работников высокотехнологичной отрасли, многодетных отцов и другие", - сообщила Потяева.
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
1 октября, 12:31Инфографика
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.
 
Татьяна ПотяеваСергей СобянинСергей ШойгуМоскваРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала