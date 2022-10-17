https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824596781.html

Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации

Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022

Омбудсмен Москвы получила 200 обращений по вопросам частичной мобилизации

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила почти 200 обращений по вопросам частичной мобилизации, в том числе РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:56

2022-10-17T13:56

2022-10-17T13:56

татьяна потяева

сергей собянин

сергей шойгу

москва

россия

украина

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152363/50/1523635004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2e6614a48c4443b8be9d45cc1f155596.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что получила почти 200 обращений по вопросам частичной мобилизации, в том числе о призыве граждан выше предельного возраста и ограниченно годных."Всего с 21 сентября обращений по вопросам мобилизации поступило 199, из них - 53 телефонных звонка. Жалобы на призыв выше предельного возраста, призыв ограниченно годных, мобилизация работников высокотехнологичной отрасли, многодетных отцов и другие", - сообщила Потяева.В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна потяева, сергей собянин, сергей шойгу, москва, россия, украина, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество