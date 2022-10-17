https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824532907.html

Мурманские власти предложили надбавки мобилизованным с Крайнего Севера

Мурманские власти предложили надбавки мобилизованным с Крайнего Севера - РИА Новости, 17.10.2022

Мурманские власти предложили надбавки мобилизованным с Крайнего Севера

Власти Мурманской области выступят с инициативой о выплатах северных полярных надбавок мобилизованным из районов Крайнего Севера, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:26

2022-10-17T10:26

2022-10-17T10:41

россия

частичная мобилизация в россии

общество

сергей шойгу

владимир путин

мурманская область

ленинградская область

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МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области выступят с инициативой о выплатах северных полярных надбавок мобилизованным из районов Крайнего Севера, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Тема, которая важна для наших мобилизованных граждан, это, конечно, тема северных надбавок независимо от того, на какой территории будет заключен контракт. Соответствующее обращение в федерацию мы сделали", - сказал Чибис.Он попросил депутатов и сенаторов от региона подготовить соответствующие законодательные инициативы. Также глава региона рассказал о том, что посетил мобилизованных из Мурманской области на полигонах в Печенгском округе региона и в Ленинградской области, где ведется подготовка призывников.Ранее Чибис сообщал, что частичная мобилизация в Мурманской области затронет порядка тысячи человек. В регионе ввели меры поддержки для мобилизованных и их семей - это единовременная выплата по 100 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Детям мобилизованных, которые обучаются в школах и колледжах, предоставляется бесплатное двухразовое питание. Дошкольники будут посещать детский сад бесплатно.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

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мурманская область

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россия, частичная мобилизация в россии, общество, сергей шойгу, владимир путин, мурманская область, ленинградская область