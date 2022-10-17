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Мурманские власти предложили надбавки мобилизованным с Крайнего Севера - РИА Новости, 17.10.2022
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Мурманские власти предложили надбавки мобилизованным с Крайнего Севера
Мурманские власти предложили надбавки мобилизованным с Крайнего Севера - РИА Новости, 17.10.2022
Мурманские власти предложили надбавки мобилизованным с Крайнего Севера
Власти Мурманской области выступят с инициативой о выплатах северных полярных надбавок мобилизованным из районов Крайнего Севера, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:26
2022-10-17T10:41
россия
частичная мобилизация в россии
общество
сергей шойгу
владимир путин
мурманская область
ленинградская область
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МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области выступят с инициативой о выплатах северных полярных надбавок мобилизованным из районов Крайнего Севера, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Тема, которая важна для наших мобилизованных граждан, это, конечно, тема северных надбавок независимо от того, на какой территории будет заключен контракт. Соответствующее обращение в федерацию мы сделали", - сказал Чибис.Он попросил депутатов и сенаторов от региона подготовить соответствующие законодательные инициативы. Также глава региона рассказал о том, что посетил мобилизованных из Мурманской области на полигонах в Печенгском округе региона и в Ленинградской области, где ведется подготовка призывников.Ранее Чибис сообщал, что частичная мобилизация в Мурманской области затронет порядка тысячи человек. В регионе ввели меры поддержки для мобилизованных и их семей - это единовременная выплата по 100 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Детям мобилизованных, которые обучаются в школах и колледжах, предоставляется бесплатное двухразовое питание. Дошкольники будут посещать детский сад бесплатно.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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россия
мурманская область
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россия, частичная мобилизация в россии, общество, сергей шойгу, владимир путин, мурманская область, ленинградская область
Россия, Частичная мобилизация в России, Общество, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Мурманская область, Ленинградская область
10:26 17.10.2022 (обновлено: 10:41 17.10.2022)
 
Мурманские власти предложили надбавки мобилизованным с Крайнего Севера

Власти Мурманской области предложили выплату надбавок мобилизованным с Крайнего Севера

© Фото : пресс-служба президента БелоруссииГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : пресс-служба президента Белоруссии
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области выступят с инициативой о выплатах северных полярных надбавок мобилизованным из районов Крайнего Севера, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"Тема, которая важна для наших мобилизованных граждан, это, конечно, тема северных надбавок независимо от того, на какой территории будет заключен контракт. Соответствующее обращение в федерацию мы сделали", - сказал Чибис.
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
1 октября, 12:31Инфографика
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
Он попросил депутатов и сенаторов от региона подготовить соответствующие законодательные инициативы. Также глава региона рассказал о том, что посетил мобилизованных из Мурманской области на полигонах в Печенгском округе региона и в Ленинградской области, где ведется подготовка призывников.
Ранее Чибис сообщал, что частичная мобилизация в Мурманской области затронет порядка тысячи человек. В регионе ввели меры поддержки для мобилизованных и их семей - это единовременная выплата по 100 тысяч рублей на семью и по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Детям мобилизованных, которые обучаются в школах и колледжах, предоставляется бесплатное двухразовое питание. Дошкольники будут посещать детский сад бесплатно.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбществоСергей ШойгуВладимир ПутинМурманская областьЛенинградская область
 
 
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