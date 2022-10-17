https://ria.ru/20221017/minzdrav-1824539194.html
Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля
Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля - РИА Новости, 17.10.2022
Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля
Ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка за последние 8 месяцев, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:51
2022-10-17T10:51
2022-10-17T10:59
здоровье - общество
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москва
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 окт - РИА НОВОСТИ. Ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка за последние 8 месяцев, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."В последние 8 месяцев ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с фармацевтического рынка", - сказал Глаголев на всероссийской конференции "ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ 2022" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что были зафиксированы единичные случаи сокращения поставок препаратов отдельными производителями, но они заменяются другими лекарствами - отечественными и зарубежными.
https://ria.ru/20221014/prilozhenie-1824182176.html
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здоровье - общество, россия, москва, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
10:51 17.10.2022 (обновлено: 10:59 17.10.2022)
Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля
Минздрав: ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла с рынка России за восемь месяцев