https://ria.ru/20221017/minzdrav-1824539194.html

Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля

Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля - РИА Новости, 17.10.2022

Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля

Ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка за последние 8 месяцев, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:51

2022-10-17T10:51

2022-10-17T10:59

здоровье - общество

россия

москва

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 17 окт - РИА НОВОСТИ. Ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка за последние 8 месяцев, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."В последние 8 месяцев ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с фармацевтического рынка", - сказал Глаголев на всероссийской конференции "ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ 2022" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что были зафиксированы единичные случаи сокращения поставок препаратов отдельными производителями, но они заменяются другими лекарствами - отечественными и зарубежными.

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здоровье - общество, россия, москва, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)