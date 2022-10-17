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Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля - РИА Новости, 17.10.2022
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Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля
Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля - РИА Новости, 17.10.2022
Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля
Ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка за последние 8 месяцев, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:51
2022-10-17T10:59
здоровье - общество
россия
москва
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 окт - РИА НОВОСТИ. Ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка за последние 8 месяцев, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."В последние 8 месяцев ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с фармацевтического рынка", - сказал Глаголев на всероссийской конференции "ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ 2022" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что были зафиксированы единичные случаи сокращения поставок препаратов отдельными производителями, но они заменяются другими лекарствами - отечественными и зарубежными.
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здоровье - общество, россия, москва, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
10:51 17.10.2022 (обновлено: 10:59 17.10.2022)
 
Ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла из России с февраля

Минздрав: ни одна из зарубежных фармкомпаний не ушла с рынка России за восемь месяцев

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 окт - РИА НОВОСТИ. Ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка за последние 8 месяцев, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"В последние 8 месяцев ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с фармацевтического рынка", - сказал Глаголев на всероссийской конференции "ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ 2022" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что были зафиксированы единичные случаи сокращения поставок препаратов отдельными производителями, но они заменяются другими лекарствами - отечественными и зарубежными.
Здание Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 19:18
Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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