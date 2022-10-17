https://ria.ru/20221017/mintrud-1824542542.html

Работодатели России испытывают значительный дефицит кадров, заявил Минтруд

Работодатели России испытывают значительный дефицит кадров, заявил Минтруд - РИА Новости, 17.10.2022

Работодатели России испытывают значительный дефицит кадров, заявил Минтруд

Работодатели в России испытывают значительный дефицит кадров, несмотря на исторически низкий показатель безработицы, заявила замминистра труда и социальной... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:04

2022-10-17T11:04

2022-10-17T11:04

россия

единая россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Работодатели в России испытывают значительный дефицит кадров, несмотря на исторически низкий показатель безработицы, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%. До этого исторический минимум по безработице составлял в России 3,9%, на таком уровне она держалась в мае-июне текущего года."Актуальность проекта, конечно, не маленькая. Изменения на рынке труда у нас сейчас идут глобальные. Несмотря на то, что показатель у нас по безработице на исторически низких минимумах, но мы все прекрасно с вами понимаем, что работодатели у нас сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах", - сказала Мухтиярова, выступая на площадке партии "Единая Россия".Она выразила мнение, что важно настроить проект" Моя карьера с "Единой Россией" на помощь работодателям в подборе кадров, в том числе на стратегически важных предприятиях.

https://ria.ru/20221014/pensiya-1824185103.html

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россия, единая россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика