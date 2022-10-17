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Работодатели России испытывают значительный дефицит кадров, заявил Минтруд - РИА Новости, 17.10.2022
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Работодатели России испытывают значительный дефицит кадров, заявил Минтруд
Работодатели России испытывают значительный дефицит кадров, заявил Минтруд - РИА Новости, 17.10.2022
Работодатели России испытывают значительный дефицит кадров, заявил Минтруд
Работодатели в России испытывают значительный дефицит кадров, несмотря на исторически низкий показатель безработицы, заявила замминистра труда и социальной... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:04
2022-10-17T11:04
россия
единая россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Работодатели в России испытывают значительный дефицит кадров, несмотря на исторически низкий показатель безработицы, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%. До этого исторический минимум по безработице составлял в России 3,9%, на таком уровне она держалась в мае-июне текущего года."Актуальность проекта, конечно, не маленькая. Изменения на рынке труда у нас сейчас идут глобальные. Несмотря на то, что показатель у нас по безработице на исторически низких минимумах, но мы все прекрасно с вами понимаем, что работодатели у нас сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах", - сказала Мухтиярова, выступая на площадке партии "Единая Россия".Она выразила мнение, что важно настроить проект" Моя карьера с "Единой Россией" на помощь работодателям в подборе кадров, в том числе на стратегически важных предприятиях.
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россия, единая россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Единая Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
11:04 17.10.2022
 
Работодатели России испытывают значительный дефицит кадров, заявил Минтруд

Замглавы Минтруда Мухтиярова: российские работодатели испытывают дефицит кадров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Работодатели в России испытывают значительный дефицит кадров, несмотря на исторически низкий показатель безработицы, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%. До этого исторический минимум по безработице составлял в России 3,9%, на таком уровне она держалась в мае-июне текущего года.
"Актуальность проекта, конечно, не маленькая. Изменения на рынке труда у нас сейчас идут глобальные. Несмотря на то, что показатель у нас по безработице на исторически низких минимумах, но мы все прекрасно с вами понимаем, что работодатели у нас сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах", - сказала Мухтиярова, выступая на площадке партии "Единая Россия".
Она выразила мнение, что важно настроить проект" Моя карьера с "Единой Россией" на помощь работодателям в подборе кадров, в том числе на стратегически важных предприятиях.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 19:32
Минтруд хочет упростить подтверждение прав на пенсию для россиян за рубежом
 
РоссияЕдиная РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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