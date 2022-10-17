https://ria.ru/20221017/minoborony-1824494156.html

Минобороны показало работу "Урагана" во время спецоперации

Минобороны показало работу "Урагана" во время спецоперации - РИА Новости, 17.10.2022

Минобороны показало работу "Урагана" во время спецоперации

Минобороны показало видеоролик, в котором военнослужащий электромагнитным импульсом сбивает украинский беспилотник, который подлетел к районам боевых позиций... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T05:27

2022-10-17T05:27

2022-10-17T09:15

россия

вооруженные силы рф

центральный военный округ

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минобороны показало видеоролик, в котором военнослужащий электромагнитным импульсом сбивает украинский беспилотник, который подлетел к районам боевых позиций российской артиллерии.На кадрах видно, как заметивший дрон военный сообщает своим сослуживцам об "обнаружении птички" в своем районе. Далее военные достают "дронобойное ружье" и с ее помощью воздействуют на беспилотник, после чего тот снижается.Как отметил военнослужащий под позывным "Сокол", в течение двух недель было сбито до 20 беспилотников противника.Помимо работы дронобойки на видео показаны действия расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" Центрального военного округа (ЦВО). После получения координат целей они выдвигаются в район боевого применения, выполняют оперативное развертывание и наведение."После прибытия на огневую позицию подготовка к поражению целей занимает не более минуты. Около 20 снарядов калибром 220 миллиметров поражают укрепрайон и уничтожают боевую технику ВСУ, готовящегося к наступлению. Площадь огневого воздействия боекомплектом одной машины сопоставима с четырьмя футбольными полями", - рассказали в Минобороны.С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

https://ria.ru/20221013/drony-1823781782.html

https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html

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"Ураган" в действии: кадры работы РСЗО в зоне проведения спецоперации Минобороны России показало кадры работы РСЗО "Ураган" в зоне проведения спецоперации, а также использования дронобойки, которая электромагнитным импульсом сбила украинский беспилотник 2022-10-17T05:27 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы рф, центральный военный округ