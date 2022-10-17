Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало работу "Урагана" во время спецоперации - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/minoborony-1824494156.html
Минобороны показало работу "Урагана" во время спецоперации
Минобороны показало работу "Урагана" во время спецоперации - РИА Новости, 17.10.2022
Минобороны показало работу "Урагана" во время спецоперации
Минобороны показало видеоролик, в котором военнослужащий электромагнитным импульсом сбивает украинский беспилотник, который подлетел к районам боевых позиций... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T05:27
2022-10-17T09:15
россия
вооруженные силы рф
центральный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824506947_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_312baf1aa8fe6250788925880c5c3779.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минобороны показало видеоролик, в котором военнослужащий электромагнитным импульсом сбивает украинский беспилотник, который подлетел к районам боевых позиций российской артиллерии.На кадрах видно, как заметивший дрон военный сообщает своим сослуживцам об "обнаружении птички" в своем районе. Далее военные достают "дронобойное ружье" и с ее помощью воздействуют на беспилотник, после чего тот снижается.Как отметил военнослужащий под позывным "Сокол", в течение двух недель было сбито до 20 беспилотников противника.Помимо работы дронобойки на видео показаны действия расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" Центрального военного округа (ЦВО). После получения координат целей они выдвигаются в район боевого применения, выполняют оперативное развертывание и наведение."После прибытия на огневую позицию подготовка к поражению целей занимает не более минуты. Около 20 снарядов калибром 220 миллиметров поражают укрепрайон и уничтожают боевую технику ВСУ, готовящегося к наступлению. Площадь огневого воздействия боекомплектом одной машины сопоставима с четырьмя футбольными полями", - рассказали в Минобороны.С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
https://ria.ru/20221013/drony-1823781782.html
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822714860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ураган" в действии: кадры работы РСЗО в зоне проведения спецоперации
Минобороны России показало кадры работы РСЗО "Ураган" в зоне проведения спецоперации, а также использования дронобойки, которая электромагнитным импульсом сбила украинский беспилотник
2022-10-17T05:27
true
PT1M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824506947_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c69df85f0c33b9a6cca6bf03f9796fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, центральный военный округ
Россия, Вооруженные силы РФ, Центральный военный округ
05:27 17.10.2022 (обновлено: 09:15 17.10.2022)
 
Минобороны показало работу "Урагана" во время спецоперации

Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники с помощью РСЗО "Ураган"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минобороны показало видеоролик, в котором военнослужащий электромагнитным импульсом сбивает украинский беспилотник, который подлетел к районам боевых позиций российской артиллерии.
На кадрах видно, как заметивший дрон военный сообщает своим сослуживцам об "обнаружении птички" в своем районе. Далее военные достают "дронобойное ружье" и с ее помощью воздействуют на беспилотник, после чего тот снижается.
Как отметил военнослужащий под позывным "Сокол", в течение двух недель было сбито до 20 беспилотников противника.
Помимо работы дронобойки на видео показаны действия расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" Центрального военного округа (ЦВО). После получения координат целей они выдвигаются в район боевого применения, выполняют оперативное развертывание и наведение.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:40Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе
"После прибытия на огневую позицию подготовка к поражению целей занимает не более минуты. Около 20 снарядов калибром 220 миллиметров поражают укрепрайон и уничтожают боевую технику ВСУ, готовящегося к наступлению. Площадь огневого воздействия боекомплектом одной машины сопоставима с четырьмя футбольными полями", - рассказали в Минобороны.
С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:20Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
 
РоссияВооруженные силы РФЦентральный военный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала