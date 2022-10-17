https://ria.ru/20221017/mikaben-1824672315.html
В Париже во время концерта умер 41-летний певец
В Париже во время концерта умер 41-летний певец - РИА Новости, 17.10.2022
В Париже во время концерта умер 41-летний певец
Гаитянский певец Майкл Бенжамен, известный как Микабен, умер во время концерта в Париже, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:57
2022-10-17T17:57
2022-10-17T17:57
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Гаитянский певец Майкл Бенжамен, известный как Микабен, умер во время концерта в Париже, сообщает агентство Франс Пресс.Предположительно у него случился сердечный приступ. Он выступал в качестве приглашенного гостя группы Carimi на арене Accor, вместимостью 20000 зрителей. На кадрах, попавших в соцсети, видно, как певец попытался уйти со сцены. Он потерял сознание на глазах у зрителей, музыку остановили и вызвали медиков, сообщили агентству очевидцы."Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли знаковую фигуру в гаитянской музыке", — выразил соболезнования премьер-министр Гаити Ариэль Анри.У Микабена осталась жена Ванесса. Она беременна. "Я не могу говорить. Я потеряла свою вторую половинку, и у меня нет слов", — написала вдова на своей странице в социальной сети.Микабен был не только исполнителем, но и автором песен, занимался продюсированием. Он родился в 1981 году в столице Гаити, Порт-о-Пренс. Его отец — певец Лайонел Бенджамин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, париж, гаити, франция
Культура, Новости культуры, Музыка, Знаменитости, звезды, Париж, Гаити, Франция
В Париже во время концерта умер 41-летний певец
Гаитянский певец Микабен умер в возрасте 41 года во время концерта в Париже
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Гаитянский певец Майкл Бенжамен, известный как Микабен, умер во время концерта в Париже, сообщает агентство Франс Пресс.
Предположительно у него случился сердечный приступ.
Он выступал в качестве приглашенного гостя группы Carimi на арене Accor, вместимостью 20000 зрителей.
На кадрах, попавших в соцсети, видно, как певец попытался уйти со сцены. Он потерял сознание на глазах у зрителей, музыку остановили и вызвали медиков, сообщили агентству очевидцы.
"Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли знаковую фигуру в гаитянской музыке", — выразил соболезнования премьер-министр Гаити Ариэль Анри.
У Микабена осталась жена Ванесса. Она беременна.
"Я не могу говорить. Я потеряла свою вторую половинку, и у меня нет слов", — написала вдова на своей странице в социальной сети.
Микабен был не только исполнителем, но и автором песен, занимался продюсированием. Он родился в 1981 году в столице Гаити, Порт-о-Пренс. Его отец — певец Лайонел Бенджамин.