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В Париже во время концерта умер 41-летний певец

В Париже во время концерта умер 41-летний певец - РИА Новости, 17.10.2022

В Париже во время концерта умер 41-летний певец

Гаитянский певец Майкл Бенжамен, известный как Микабен, умер во время концерта в Париже, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:57

2022-10-17T17:57

2022-10-17T17:57

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Гаитянский певец Майкл Бенжамен, известный как Микабен, умер во время концерта в Париже, сообщает агентство Франс Пресс.Предположительно у него случился сердечный приступ. Он выступал в качестве приглашенного гостя группы Carimi на арене Accor, вместимостью 20000 зрителей. На кадрах, попавших в соцсети, видно, как певец попытался уйти со сцены. Он потерял сознание на глазах у зрителей, музыку остановили и вызвали медиков, сообщили агентству очевидцы."Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли знаковую фигуру в гаитянской музыке", — выразил соболезнования премьер-министр Гаити Ариэль Анри.У Микабена осталась жена Ванесса. Она беременна. "Я не могу говорить. Я потеряла свою вторую половинку, и у меня нет слов", — написала вдова на своей странице в социальной сети.Микабен был не только исполнителем, но и автором песен, занимался продюсированием. Он родился в 1981 году в столице Гаити, Порт-о-Пренс. Его отец — певец Лайонел Бенджамин.

https://ria.ru/20221017/joycesims-1824541980.html

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Елена Громова

новости культуры, музыка, знаменитости, звезды, париж, гаити, франция