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Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм - РИА Новости, 17.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221017/mavrikiy-1824555009.html
Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм
Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм - РИА Новости, 17.10.2022
Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм
Медицинский туризм может быть сферой потенциального сотрудничества между РФ и Маврикием, заявил посол республики в РФ Джанке Хесвар. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:12
2022-10-17T13:12
туризм
туризм
маврикий
новости - туризм
туристы
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Медицинский туризм может быть сферой потенциального сотрудничества между РФ и Маврикием, заявил посол республики в РФ Джанке Хесвар."Медицинский туризм – это та сфера, в которой мы бы могли успешно сотрудничать. Я бы предложил думать в международном масштабе", — сказал он журналистам.По его словам, Маврикий мог бы поделиться с российскими регионами своим опытом в строительстве отелей, поскольку на острове хорошо развита эта индустрия, имеется множество гостиниц высокого уровня.
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туризм, маврикий, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Маврикий, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
13:12 17.10.2022
 
Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм

Посол: Маврикий готов развивать сотрудничество с Россией в области медицинского туризма

© Pixabay / SuissgirlМаврикий
Маврикий - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Pixabay / Suissgirl
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Медицинский туризм может быть сферой потенциального сотрудничества между РФ и Маврикием, заявил посол республики в РФ Джанке Хесвар.
"Медицинский туризм – это та сфера, в которой мы бы могли успешно сотрудничать. Я бы предложил думать в международном масштабе", — сказал он журналистам.
По его словам, Маврикий мог бы поделиться с российскими регионами своим опытом в строительстве отелей, поскольку на острове хорошо развита эта индустрия, имеется множество гостиниц высокого уровня.
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 13:35
В Маврикии заявили, что страна может начать принимать карты "Мир"
 
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