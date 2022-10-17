https://ria.ru/20221017/mavrikiy-1824555009.html
Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм
Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм - РИА Новости, 17.10.2022
Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм
Медицинский туризм может быть сферой потенциального сотрудничества между РФ и Маврикием, заявил посол республики в РФ Джанке Хесвар. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:12
2022-10-17T13:12
2022-10-17T13:12
туризм
туризм
маврикий
новости - туризм
туристы
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759279541_0:49:1920:1129_1920x0_80_0_0_982c66bcbe02af9b27fcb099c8bf61d5.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Медицинский туризм может быть сферой потенциального сотрудничества между РФ и Маврикием, заявил посол республики в РФ Джанке Хесвар."Медицинский туризм – это та сфера, в которой мы бы могли успешно сотрудничать. Я бы предложил думать в международном масштабе", — сказал он журналистам.По его словам, Маврикий мог бы поделиться с российскими регионами своим опытом в строительстве отелей, поскольку на острове хорошо развита эта индустрия, имеется множество гостиниц высокого уровня.
https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html
маврикий
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759279541_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_246955fa263ef494c1e9c553f35af820.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, маврикий, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Маврикий, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь, Отдых на море
Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм
Посол: Маврикий готов развивать сотрудничество с Россией в области медицинского туризма