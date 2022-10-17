https://ria.ru/20221017/mavrikiy-1824555009.html

Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм

Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм - РИА Новости, 17.10.2022

Маврикий вместе с Россией планирует развивать медицинский туризм

Медицинский туризм может быть сферой потенциального сотрудничества между РФ и Маврикием, заявил посол республики в РФ Джанке Хесвар. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:12

2022-10-17T13:12

2022-10-17T13:12

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Медицинский туризм может быть сферой потенциального сотрудничества между РФ и Маврикием, заявил посол республики в РФ Джанке Хесвар."Медицинский туризм – это та сфера, в которой мы бы могли успешно сотрудничать. Я бы предложил думать в международном масштабе", — сказал он журналистам.По его словам, Маврикий мог бы поделиться с российскими регионами своим опытом в строительстве отелей, поскольку на острове хорошо развита эта индустрия, имеется множество гостиниц высокого уровня.

https://ria.ru/20221013/mir-1823701094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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