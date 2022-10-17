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Шоу Илона Маска показало Украине, кто ее хозяин

Шоу Илона Маска показало Украине, кто ее хозяин - РИА Новости, 17.10.2022

Шоу Илона Маска показало Украине, кто ее хозяин

Сначала ничего вроде бы не предвещало скандала. Просто Илон Маск, плейбой, миллиардер, покоритель Марса, автор гиперлупа, отец многочисленных детей и любовник... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:00

2022-10-17T08:15

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Сначала ничего вроде бы не предвещало скандала. Просто Илон Маск, плейбой, миллиардер, покоритель Марса, автор гиперлупа, отец многочисленных детей и любовник разных прекрасных женщин, опубликовал очередной смелый твит.Он предложил своим читателям проголосовать по вопросу, а не предоставить ли гражданам Донбасса и других бывших украинских территорий возможность самим решить, с кем быть — с Россией или с Украиной. Большинство подписчиков (их у него больше ста миллионов, на минуточку) согласилось с тем, что местные жители должны делать этот выбор сами, на референдуме.Одновременно Маск вбросил в инфополе другую, не менее очевидную мысль: вашингтонский режим толкает мир к глобальной ядерной войне — и с этим уже стоит что-то сделать. Например, договориться о прекращении конфликта на Украине. Сделать ее нейтральной. Признать Крым российским. Мысли не сказать чтобы эксцентричные. На них с пониманием отреагировали во всем мире.Но божечки мои, что же тут началось в бывшей УССР! "Запускай спутники и завали хлебало", — со свойственным ему дипломатическим изяществом отреагировали из Киева. "Пошел на (непечатно) со своей (непечатно) Теслой!" — откликнулся экс-посол бывшей УССР в Берлине Мельник (тот самый, что придумал обозвать канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой").Ну что ж, Маск кротко пошел, куда его послали. Он официально объявил, что перестает финансировать Starlink, и уведомил об этом Пентагон. Это означало, что Украина и ее военные могли остаться без связи на поле боя. Именно Starlink обеспечивает взаимодействие всех подразделений и частей ВСУ, разведку, корректировку огня.В этом была своя бизнес-логика. В феврале Маск нешуточно вложился в разворачивание своего Starlink для Украины. Израсходовал с тех пор восемьдесят миллионов кровных денег. Ожидал — что для бизнесмена естественно — какие-то профиты.Однако туземные войска воевали откровенно плохо, и спутники им тут не помогли. Никаких заявленных целей обострение на западных рубежах России не достигло. Россия не развалилась, бесплатные ресурсы не потекли рекой. А денежки-то тю-тю. В своем письме в Пентагон Маск дотошно подсчитал, что к концу года его расходы на Starlink вырастут до 120 миллионов. В следующем году придется потратить вообще четыреста миллионов. Не, ну так мы не договаривались.Для бизнесмена, плотно сотрудничающего с военным ведомством США, особенно обидно, что все многомиллиардные американские вливания в Украину протекают мимо него. А сами украинцы за Starlink не платят. Незалежная предпочитает отдавать долги в своем неповторимом стиле. Французы вместо денег за "Сезары" получили от них эротический видеоклип. Илона Маска украинцы просто послали в пешее эротическое путешествие. Натурально, олигарх решил срезать косты.Чуть позже Маску, видимо, все-таки удалось договориться с Пентагоном. Он театрально послал всех к черту и пообещал "продолжить бесплатно финансировать правительство Украины". Однако расслабляться украинцам не стоит. Хозяин Starlink сохранил все рычаги воздействия на ситуацию.Все последние дни параллельно восстанию Маска нарастали перебои в работе его спутников на Украине. Не раз ВСУ приходилось отдавать команды вслепую. Возможно, это результат работы наших средств РЭБ. Но не исключено, что сам Илон показывает украинцам, кто в доме хозяин.На Незалежной продолжают негодовать и писать в твиттер. По распоряжению властей Одессы с улиц убирают плакаты с портретами Маска. Выглядит это — как и все в бывшей УССР — жалостно и забавно.Для лучшего понимания ситуации стоит держать в голове одну простую вещь. Состояние плейбоя из Претории превышает двести миллиардов долларов США. Доходы Украины на этот год составляют около 35 миллиардов долларов. Еще около сорока — внешнее финансирование, займы и кредиты на поддержание, так сказать, штанов. Они далеко не покрывают дефицит госбюджета. То есть Украина как субъект хозяйственной деятельности значительно беднее Илона Маска. И нет ничего удивительного, что он довольно жестко ей напомнил: кто девушку ужинает, тот ее и танцует.Киевский режим сосредоточил все свои надежды на том, что, мол, Америка нам поможет. Бедолаги не учли, что никакой единой Америки давно нету. Идущая глобальная перестройка сметает и деактивирует многие привычные правительственные структуры и институты власти. На поверхность американской политики всплывают акулы бизнеса, оппозиционеры, несистемные политики всех сортов. И все они лезут порулить и порешать вопросы — в том числе украинский. И куда тут кривая вывезет, неясно даже им самим.С февраля месяца официальный Вашингтон пытается изображать, будто по теме Украины у них там полный двухпартийный консенсус — и демократы, и республиканцы готовы стоять за нее насмерть. Однако это совсем не так.Среди демократов множество тех, кто считает недопустимым разгуливать украинский нацизм. А среди идущих им на смену республиканцев — в их победе на промежуточных ноябрьских выборах почти невозможно сомневаться — голоса набирают, если так можно выразиться, младореспубликанцы. Это питомцы гнезда Трампова, деятели, чей взгляд на украинский конфликт емко выразил писатель Джей ди Вэнс: "Лично мне на Украину наплевать". Илон Маск как раз из таких младореспубликанцев.Казалось бы, странно, что судьбой независимого, так сказать, государственного новообразования Ukraine так свободно распоряжается отдельный американский бизнесмен. Но именно так сегодня выглядит глобальная политика. Правительства слабеют, их одно за другим сметает народное недовольство. Страны теряют свой суверенитет — причем почти все страны, включая и США.А на сцену мировой политики выходят те сверхбогачи, которые раньше сидели за кулисами и дергали за ниточки. И у всех у них разные интересы, и в этом всем надо ориентироваться. А как? Вот и остается укробедолагам ругаться матом в твиттере — где же, действительно, та Америка, которая им поможет? А нету ее, все."Очевидно, он (Маск) не представляет правительство США", — прокомментировал происходящее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Эта констатация, очевидно, все, на что хватило аналитических способностей вашингтонской администрации.Маск на самом деле не представляет правительство. Он говорил чисто от себя — как конкретный авторитетный бизнесмен со своими интересами во всем мире, в том числе на территориях бывшей Украины. В этом смысле он вполне прозрачен.А вот кого представляет координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби? Как выглядит сегодня правительство США? Полубезумный президент, бессмысленно хихикающая вице-президент, престарелая спикер конгресса, прямо нарушающая приказы президента. Какие-то вообще под микроскопом не различимые деятели типа Блинкена или Салливана. Вся эта гоп-компания явно не справляется со своими обязанностями. Кошмар на Украине — это только одно из следствий их масштабного раздолбайства.Мир настойчиво подталкивает к ядерному холокосту кучка альтернативно одаренных деятелей из Вашингтона. Натурально, у американского народа растет запрос на нормальных политических лидеров. Люди рады признать в этом качестве кого угодно — хоть Маска, хоть Алекса Джонса, совершенно независимо от их официального статуса.На протяжении последних двух лет полстраны продолжает уверенно поддерживать Трампа, хотя кто такой по сути Трамп? Даже не кандидат в президенты официально. При этом многие граждане — миллионы американцев, собственно — вообще не считают Байдена законным президентом США.Политика в США регионализируется, "глокализируется", официальные институты власти не вызывают больше доверия, не могут и не пытаются нормально функционировать. Во всеобщем хаосе американцы склонны больше доверять не Вашингтону, а лидерам на местах — харизматичным мэрам, губернаторам, авторитетным бизнесменам. Да любой толковый крестный отец способен сделать больше для поддержания порядка на улицах города, чем официальные демократические власти, — те только и умеют, что полицию сокращать.Трамп не сумел "осушить болото", сегодня оно затопило Америку. Ну и где тут искать опору киевскому режиму? Подножка от Маска, думается, была далеко не последней.Но и нам в России расслабляться не приходится. Во-первых, чем больше в США самоназначенных политических лидеров, тем более хаотичным становится их курс. Как его держать, если у руля, отталкивая друг друга, суетится дюжина деятелей?Во-вторых, Штаты обкатывают у себя ту самую политическую хаотизацию, которую они хотят навязать как модель везде, куда смогут дотянуться. По их задумке, мир должен распасться на бесчисленные территориальные образования. Шотландия и Каталония, Украина и Косово, Тайвань и Ингерманландия — и все это кипит, воюет, отделяется от метрополий, объединяется между собой, делит территории, ведет бесконечные конфликты. На руинах государств рулят харизматичные лидеры, бойко отстреливающие друг друга. А всем этим управляет из-за океана Вашингтон — или что там от него останется к тому времени.Всем нам стоит постараться, чтобы это кино со стрельбой и спецэффектами реализовалось только на территории Штатов. А мы уж тут у себя как-нибудь проживем по старинке — сохранив и свой суверенный статус, и свою отвоеванную независимость, и центральную власть, и людей, и земли. Нелегко, конечно, будет — но куда деваться? "Ино еще побредем".

https://ria.ru/20221015/melnik-1824223156.html

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https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

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