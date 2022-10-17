https://ria.ru/20221017/makron-1824650398.html

Макрон проведет встречу с членами правительства в связи с нехваткой топлива

Макрон проведет встречу с членами правительства в связи с нехваткой топлива - РИА Новости, 17.10.2022

Макрон проведет встречу с членами правительства в связи с нехваткой топлива

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет вечером встречу с членами правительства в связи с ситуацией с нехваткой топлива в стране, передает телеканал BFMTV... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:51

2022-10-17T16:51

2022-10-17T16:51

в мире

цены на нефть

элизабет борн

эммануэль макрон

брюно ле мэр

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798690819_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_48ecd540a726c703b6239c35fdfab639.jpg

ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет вечером встречу с членами правительства в связи с ситуацией с нехваткой топлива в стране, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Отмечается, что Макрон встретится с премьер-министром Элизабет Борн, министром экономики и финансов Брюно Ле Мэром, министром энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше, министром экологических преобразований Кристофом Бешу, министром-делегатом по вопросам транспорта Клеманом Боном и официальным представителем кабмина Оливье Вераном.Обсуждение будет посвящено ситуацией с топливом в стране.В понедельник во Франции продолжились забастовки на нефтеперерабатывающих заводах энергетической компании TotalEnergies, начавшиеся 27 сентября, сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Почти все нефтеперерабатывающе заводы, принадлежащие TotalEnergies, в том числе крупнейший во Франции НПЗ в Нормандии, оказались блокированы, что привело к отсутствию топлива на каждой третьей заправке страны.Премьер-министр Франции Элизабет Борн на прошлой неделе пригрозила, что правительство вмешается в ситуацию на НПЗ, если профсоюзы не придут к соглашению с руководством энергетической компании в ближайшее время.

https://ria.ru/20221012/toplivo-1823550696.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, элизабет борн, эммануэль макрон, брюно ле мэр, франция