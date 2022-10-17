https://ria.ru/20221017/luna-1824535601.html

Синоптики объяснили красный цвет луны в Москве

Синоптики объяснили красный цвет луны в Москве - РИА Новости, 17.10.2022

Синоптики объяснили красный цвет луны в Москве

Красная луна в Москве взошла из-за увеличения влажности воздуха в центре европейской части России с приближением теплого атмосферного фронта, сообщила РИА... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:39

2022-10-17T10:39

2022-10-17T10:41

общество

москва

россия

татьяна позднякова

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Красная луна в Москве взошла из-за увеличения влажности воздуха в центре европейской части России с приближением теплого атмосферного фронта, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее в Сети появились фотографии и видео взошедшей минувшей ночью в Москве красной луны."У нас приближается тёплый атмосферный фронт, и поэтому воздух довольно насыщен влагой, и во влажном воздухе преобладают красные участки спектра. Поэтому она такого необычного цвета была. Когда у нас сухой воздух в антициклоне, то у нас луна жёлтая. Когда луна всходит во влажном воздухе, то лунный свет приобретает красноватый оттенок. Так что это связано с увеличением влажности воздуха в центре европейской России с приближением теплого атмосферного фронта", - сказала Позднякова, комментируя красный цвет луны.

https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, россия, татьяна позднякова