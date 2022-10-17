https://ria.ru/20221017/luna-1824535601.html
Синоптики объяснили красный цвет луны в Москве
Синоптики объяснили красный цвет луны в Москве - РИА Новости, 17.10.2022
Синоптики объяснили красный цвет луны в Москве
Красная луна в Москве взошла из-за увеличения влажности воздуха в центре европейской части России с приближением теплого атмосферного фронта, сообщила РИА... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:39
2022-10-17T10:39
2022-10-17T10:41
общество
москва
россия
татьяна позднякова
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Красная луна в Москве взошла из-за увеличения влажности воздуха в центре европейской части России с приближением теплого атмосферного фронта, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее в Сети появились фотографии и видео взошедшей минувшей ночью в Москве красной луны."У нас приближается тёплый атмосферный фронт, и поэтому воздух довольно насыщен влагой, и во влажном воздухе преобладают красные участки спектра. Поэтому она такого необычного цвета была. Когда у нас сухой воздух в антициклоне, то у нас луна жёлтая. Когда луна всходит во влажном воздухе, то лунный свет приобретает красноватый оттенок. Так что это связано с увеличением влажности воздуха в центре европейской России с приближением теплого атмосферного фронта", - сказала Позднякова, комментируя красный цвет луны.
https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html
москва
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, россия, татьяна позднякова
Общество, Москва, Россия, Татьяна Позднякова
10:39 17.10.2022 (обновлено: 10:41 17.10.2022)
Синоптики объяснили красный цвет луны в Москве
Синоптик Позднякова объяснила красный цвет луны в Москве повышенной влажностью воздуха
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Красная луна в Москве взошла из-за увеличения влажности воздуха в центре европейской части России с приближением теплого атмосферного фронта, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее в Сети появились
фотографии и видео взошедшей минувшей ночью в Москве красной луны.
"У нас приближается тёплый атмосферный фронт, и поэтому воздух довольно насыщен влагой, и во влажном воздухе преобладают красные участки спектра. Поэтому она такого необычного цвета была. Когда у нас сухой воздух в антициклоне, то у нас луна жёлтая. Когда луна всходит во влажном воздухе, то лунный свет приобретает красноватый оттенок. Так что это связано с увеличением влажности воздуха в центре европейской России с приближением теплого атмосферного фронта", - сказала Позднякова, комментируя красный цвет луны.