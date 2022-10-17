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ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/lnr-1824537676.html
ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих
ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих - РИА Новости, 17.10.2022
ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих
В Луганскую Народную Республику из украинского плена вернулись 11 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:46
2022-10-17T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. В Луганскую Народную Республику из украинского плена вернулись 11 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.Военных доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи после истязаний в плену и реабилитации. Также специалисты проверят их физическое и морально-психологическое состояние.На минувшей неделе сообщалось, что в результате переговоров с Киевом в Россию вернулись 20 военнопленных, в ЛНР — десять.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который сам активно участвовал в обменах пленными между республиками Донбасса и Киевом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:46 17.10.2022 (обновлено: 11:24 17.10.2022)
 
ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих

Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военнослужащих

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. В Луганскую Народную Республику из украинского плена вернулись 11 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.
"Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и России", — говорится в публикации.
Военных доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи после истязаний в плену и реабилитации. Также специалисты проверят их физическое и морально-психологическое состояние.
На минувшей неделе сообщалось, что в результате переговоров с Киевом в Россию вернулись 20 военнопленных, в ЛНР — десять.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который сам активно участвовал в обменах пленными между республиками Донбасса и Киевом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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