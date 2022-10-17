10:46 17.10.2022 (обновлено: 11:24 17.10.2022)
ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих
Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военнослужащих
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. В Луганскую Народную Республику из украинского плена вернулись 11 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.
"Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую Народную Республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и России", — говорится в публикации.
Военных доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи после истязаний в плену и реабилитации. Также специалисты проверят их физическое и морально-психологическое состояние.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который сам активно участвовал в обменах пленными между республиками Донбасса и Киевом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.