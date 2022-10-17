https://ria.ru/20221017/lnr-1824537676.html

ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих

ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих - РИА Новости, 17.10.2022

ЛНР вернула из украинского плена 11 военнослужащих

В Луганскую Народную Республику из украинского плена вернулись 11 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:46

2022-10-17T10:46

2022-10-17T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. В Луганскую Народную Республику из украинского плена вернулись 11 человек, сообщила Народная милиция ЛНР в Telegram-канале.Военных доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи после истязаний в плену и реабилитации. Также специалисты проверят их физическое и морально-психологическое состояние.На минувшей неделе сообщалось, что в результате переговоров с Киевом в Россию вернулись 20 военнопленных, в ЛНР — десять.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который сам активно участвовал в обменах пленными между республиками Донбасса и Киевом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр