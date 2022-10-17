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Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 17.10.2022
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Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды
Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 17.10.2022
Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги слушаний о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил, что для доработки законопроектов на эту тему будет создана... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:42
2022-10-17T14:42
общество
вячеслав володин
петр толстой
россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги слушаний о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил, что для доработки законопроектов на эту тему будет создана межфракционная группа во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым."Создадим межфракционную группу во главе с Толстым, для работы с законопроектами об ответственности по ЛГБТ", - сообщил Володин на слушаниях, отметив, что предложение о ее создании обсудит в этот же день Совет Думы.Также на слушания выступила сенатор Маргарита Павлова, которая приводила примеры в медиа, пропагандирующие. по ее словам, ЛГБТ-ценности."Где вы это все смотрите? Вам надо закрыть доступ к таким сайтам", - ответил ей с улыбкой Володин."Коллеги, вы имейте в виду, начиная от Александра Евсеевича Хинштейна и заканчивая вами, все то, что вы будете говорить в этом ключе после принятия закона, будет считаться его нарушением", - добавил спикер Госдумы.Также он отметил, что нужно примеры, которые демонстрировались на слушаниях, "взять и крестиком перечеркнуть"."Там, где у вас демонстрации были. Александр Евсеевич? Сегодня не подпадает, а завтра, надеюсь, подпадет. Именно так мы с вами ставим задачу. Поэтому, коллеги, тоже аккуратнее уже начинайте. С себя начинайте, а то пауки на коляске, женщины-трансгендеры", - добавил Володин, комментируя один из примеров, приведенных сенатором Павловой, о том, что компания Marvel презентовала комиксы, где фигурирует героиня-лесбиянка в инвалидной коляске.
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общество, вячеслав володин, петр толстой, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Петр Толстой, Россия, Госдума РФ
14:42 17.10.2022
 
Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды

Вице-спикер ГД Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги слушаний о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил, что для доработки законопроектов на эту тему будет создана межфракционная группа во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым.
"Создадим межфракционную группу во главе с Толстым, для работы с законопроектами об ответственности по ЛГБТ", - сообщил Володин на слушаниях, отметив, что предложение о ее создании обсудит в этот же день Совет Думы.
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Также на слушания выступила сенатор Маргарита Павлова, которая приводила примеры в медиа, пропагандирующие. по ее словам, ЛГБТ-ценности.
"Где вы это все смотрите? Вам надо закрыть доступ к таким сайтам", - ответил ей с улыбкой Володин.
"Коллеги, вы имейте в виду, начиная от Александра Евсеевича Хинштейна и заканчивая вами, все то, что вы будете говорить в этом ключе после принятия закона, будет считаться его нарушением", - добавил спикер Госдумы.
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Также он отметил, что нужно примеры, которые демонстрировались на слушаниях, "взять и крестиком перечеркнуть".
"Там, где у вас демонстрации были. Александр Евсеевич? Сегодня не подпадает, а завтра, надеюсь, подпадет. Именно так мы с вами ставим задачу. Поэтому, коллеги, тоже аккуратнее уже начинайте. С себя начинайте, а то пауки на коляске, женщины-трансгендеры", - добавил Володин, комментируя один из примеров, приведенных сенатором Павловой, о том, что компания Marvel презентовала комиксы, где фигурирует героиня-лесбиянка в инвалидной коляске.
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