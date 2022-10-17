https://ria.ru/20221017/lgbt-1824611119.html

Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды

Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 17.10.2022

Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги слушаний о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил, что для доработки законопроектов на эту тему будет создана... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:42

2022-10-17T14:42

2022-10-17T14:42

общество

вячеслав володин

петр толстой

россия

госдума рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги слушаний о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил, что для доработки законопроектов на эту тему будет создана межфракционная группа во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым."Создадим межфракционную группу во главе с Толстым, для работы с законопроектами об ответственности по ЛГБТ", - сообщил Володин на слушаниях, отметив, что предложение о ее создании обсудит в этот же день Совет Думы.Также на слушания выступила сенатор Маргарита Павлова, которая приводила примеры в медиа, пропагандирующие. по ее словам, ЛГБТ-ценности."Где вы это все смотрите? Вам надо закрыть доступ к таким сайтам", - ответил ей с улыбкой Володин."Коллеги, вы имейте в виду, начиная от Александра Евсеевича Хинштейна и заканчивая вами, все то, что вы будете говорить в этом ключе после принятия закона, будет считаться его нарушением", - добавил спикер Госдумы.Также он отметил, что нужно примеры, которые демонстрировались на слушаниях, "взять и крестиком перечеркнуть"."Там, где у вас демонстрации были. Александр Евсеевич? Сегодня не подпадает, а завтра, надеюсь, подпадет. Именно так мы с вами ставим задачу. Поэтому, коллеги, тоже аккуратнее уже начинайте. С себя начинайте, а то пауки на коляске, женщины-трансгендеры", - добавил Володин, комментируя один из примеров, приведенных сенатором Павловой, о том, что компания Marvel презентовала комиксы, где фигурирует героиня-лесбиянка в инвалидной коляске.

https://ria.ru/20221017/lgbt-1824553414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, петр толстой, россия, госдума рф