https://ria.ru/20221017/lgbt-1824611119.html
Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды
Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 17.10.2022
Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги слушаний о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил, что для доработки законопроектов на эту тему будет создана... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:42
2022-10-17T14:42
2022-10-17T14:42
общество
вячеслав володин
петр толстой
россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги слушаний о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил, что для доработки законопроектов на эту тему будет создана межфракционная группа во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым."Создадим межфракционную группу во главе с Толстым, для работы с законопроектами об ответственности по ЛГБТ", - сообщил Володин на слушаниях, отметив, что предложение о ее создании обсудит в этот же день Совет Думы.Также на слушания выступила сенатор Маргарита Павлова, которая приводила примеры в медиа, пропагандирующие. по ее словам, ЛГБТ-ценности."Где вы это все смотрите? Вам надо закрыть доступ к таким сайтам", - ответил ей с улыбкой Володин."Коллеги, вы имейте в виду, начиная от Александра Евсеевича Хинштейна и заканчивая вами, все то, что вы будете говорить в этом ключе после принятия закона, будет считаться его нарушением", - добавил спикер Госдумы.Также он отметил, что нужно примеры, которые демонстрировались на слушаниях, "взять и крестиком перечеркнуть"."Там, где у вас демонстрации были. Александр Евсеевич? Сегодня не подпадает, а завтра, надеюсь, подпадет. Именно так мы с вами ставим задачу. Поэтому, коллеги, тоже аккуратнее уже начинайте. С себя начинайте, а то пауки на коляске, женщины-трансгендеры", - добавил Володин, комментируя один из примеров, приведенных сенатором Павловой, о том, что компания Marvel презентовала комиксы, где фигурирует героиня-лесбиянка в инвалидной коляске.
https://ria.ru/20221017/lgbt-1824553414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, петр толстой, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Петр Толстой, Россия, Госдума РФ
Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды
Вице-спикер ГД Толстой возглавит группу по работе с проектами о запрете ЛГБТ-пропаганды
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги слушаний о запрете ЛГБТ-пропаганды, сообщил, что для доработки законопроектов на эту тему будет создана межфракционная группа во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым.
"Создадим межфракционную группу во главе с Толстым, для работы с законопроектами об ответственности по ЛГБТ", - сообщил Володин на слушаниях, отметив, что предложение о ее создании обсудит в этот же день Совет Думы.
Также на слушания выступила сенатор Маргарита Павлова, которая приводила примеры в медиа, пропагандирующие. по ее словам, ЛГБТ-ценности.
"Где вы это все смотрите? Вам надо закрыть доступ к таким сайтам", - ответил ей с улыбкой Володин.
"Коллеги, вы имейте в виду, начиная от Александра Евсеевича Хинштейна и заканчивая вами, все то, что вы будете говорить в этом ключе после принятия закона, будет считаться его нарушением", - добавил спикер Госдумы.
Также он отметил, что нужно примеры, которые демонстрировались на слушаниях, "взять и крестиком перечеркнуть".
"Там, где у вас демонстрации были. Александр Евсеевич? Сегодня не подпадает, а завтра, надеюсь, подпадет. Именно так мы с вами ставим задачу. Поэтому, коллеги, тоже аккуратнее уже начинайте. С себя начинайте, а то пауки на коляске, женщины-трансгендеры", - добавил Володин, комментируя один из примеров, приведенных сенатором Павловой, о том, что компания Marvel презентовала комиксы, где фигурирует героиня-лесбиянка в инвалидной коляске.