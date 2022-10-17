https://ria.ru/20221017/lgbt-1824557488.html

Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов

Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов - РИА Новости, 17.10.2022

Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов

Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:56

2022-10-17T11:56

2022-10-17T12:13

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

андрей липов

госдума рф

лгбт-сообщество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил глава Роскомнадзор Андрей Липов."Таким образом, чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и иных сексуальных отклонений, включая педофилию, сексуальное насилие и другие, необходимо ввести запрет на пропаганду указанных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.Он добавил, что это необходимо, так как именно взрослые формируют подрастающее поколение, их жизненные установки и ценностные ориентиры.

https://ria.ru/20221017/rasprostranenie-1824497757.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, андрей липов, госдума рф, лгбт-сообщество