https://ria.ru/20221017/lgbt-1824557488.html
Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов
Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов - РИА Новости, 17.10.2022
Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов
Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:56
2022-10-17T11:56
2022-10-17T12:13
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
андрей липов
госдума рф
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил глава Роскомнадзор Андрей Липов."Таким образом, чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и иных сексуальных отклонений, включая педофилию, сексуальное насилие и другие, необходимо ввести запрет на пропаганду указанных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.Он добавил, что это необходимо, так как именно взрослые формируют подрастающее поколение, их жизненные установки и ценностные ориентиры.
https://ria.ru/20221017/rasprostranenie-1824497757.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, андрей липов, госдума рф, лгбт-сообщество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Андрей Липов, Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
11:56 17.10.2022 (обновлено: 12:13 17.10.2022)
Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов
Глава Роскомнадзора предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил глава Роскомнадзор Андрей Липов.
"Таким образом, чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и иных сексуальных отклонений, включая педофилию, сексуальное насилие и другие, необходимо ввести запрет на пропаганду указанных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.
Он добавил, что это необходимо, так как именно взрослые формируют подрастающее поколение, их жизненные установки и ценностные ориентиры.