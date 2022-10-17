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Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов - РИА Новости, 17.10.2022
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Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов
Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов - РИА Новости, 17.10.2022
Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов
Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:56
2022-10-17T12:13
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
андрей липов
госдума рф
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил глава Роскомнадзор Андрей Липов."Таким образом, чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и иных сексуальных отклонений, включая педофилию, сексуальное насилие и другие, необходимо ввести запрет на пропаганду указанных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.Он добавил, что это необходимо, так как именно взрослые формируют подрастающее поколение, их жизненные установки и ценностные ориентиры.
https://ria.ru/20221017/rasprostranenie-1824497757.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, андрей липов, госдума рф, лгбт-сообщество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Андрей Липов, Госдума РФ, ЛГБТ-сообщество
11:56 17.10.2022 (обновлено: 12:13 17.10.2022)
 
Роскомнадзор предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов

Глава Роскомнадзора предложил запретить ЛГБТ-пропаганду для всех возрастов

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил глава Роскомнадзор Андрей Липов.
"Таким образом, чтобы оградить наше общество от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и иных сексуальных отклонений, включая педофилию, сексуальное насилие и другие, необходимо ввести запрет на пропаганду указанных отклонений среди лиц любого возраста, не только среди детей", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.
Он добавил, что это необходимо, так как именно взрослые формируют подрастающее поколение, их жизненные установки и ценностные ориентиры.
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 07:34
Депутат Госдумы: в России пресекли распространение ЛГБТ-брошюры
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоАндрей ЛиповГосдума РФЛГБТ-сообщество
 
 
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