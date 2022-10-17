https://ria.ru/20221017/lgbt-1824556363.html

Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах

Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах - РИА Новости, 17.10.2022

Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах

Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:51

2022-10-17T11:51

2022-10-17T11:51

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

андрей липов

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов."К нам в Роскомнадзор от граждан, родительских союзов, общественных организаций, а также депутатов Государственной Думы поступило более тысячи обращений с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.Он добавил, что действующее законодательство не позволило принять меры, которые бы ограничили распространение таких книг.

https://ria.ru/20220804/literatura-1807311678.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), андрей липов