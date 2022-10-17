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Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах - РИА Новости, 17.10.2022
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Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах
Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах - РИА Новости, 17.10.2022
Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах
Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:51
2022-10-17T11:51
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
андрей липов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов."К нам в Роскомнадзор от граждан, родительских союзов, общественных организаций, а также депутатов Государственной Думы поступило более тысячи обращений с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.Он добавил, что действующее законодательство не позволило принять меры, которые бы ограничили распространение таких книг.
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), андрей липов
Общество, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Андрей Липов
11:51 17.10.2022
 
Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах

Глава РКН Липов: более тысячи жалоб на ЛГБТ-пропаганду в книгах поступило в Роскомнадзор

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосетительница в книжном магазине
Посетительница в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетительница в книжном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.
"К нам в Роскомнадзор от граждан, родительских союзов, общественных организаций, а также депутатов Государственной Думы поступило более тысячи обращений с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.
Он добавил, что действующее законодательство не позволило принять меры, которые бы ограничили распространение таких книг.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 18:34Религия
В РПЦ призвали не сжигать ЛГБТ-литературу
 
ОбществоГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Андрей Липов
 
 
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