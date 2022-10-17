https://ria.ru/20221017/lgbt-1824556363.html
Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах
Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах - РИА Новости, 17.10.2022
Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах
Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:51
2022-10-17T11:51
2022-10-17T11:51
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
андрей липов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813659671_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_a581364e322ca3dc0fa4743bbab2fe41.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов."К нам в Роскомнадзор от граждан, родительских союзов, общественных организаций, а также депутатов Государственной Думы поступило более тысячи обращений с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.Он добавил, что действующее законодательство не позволило принять меры, которые бы ограничили распространение таких книг.
https://ria.ru/20220804/literatura-1807311678.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813659671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea3652ad646deff6176c363f8e541d6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), андрей липов
Общество, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Андрей Липов
Глава Роскомнадзора рассказал о жалобах на ЛГБТ-пропаганду в книгах
Глава РКН Липов: более тысячи жалоб на ЛГБТ-пропаганду в книгах поступило в Роскомнадзор
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более одной тысячи жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах поступило в Роскомнадзор от родителей, депутатов Госдумы и общественных объединений, заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.
"К нам в Роскомнадзор от граждан, родительских союзов, общественных организаций, а также депутатов Государственной Думы поступило более тысячи обращений с жалобами на ЛГБТ-пропаганду в книжной продукции", - сказал Липов на парламентских слушаниях в Госдуме о запрете ЛГБТ- пропаганды.
Он добавил, что действующее законодательство не позволило принять меры, которые бы ограничили распространение таких книг.