https://ria.ru/20221017/lgbt-1824553414.html
Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 17.10.2022
Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Предлагаемый законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает свободу слова в России, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:38
2022-10-17T11:38
2022-10-17T11:38
общество
валерий фадеев
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Предлагаемый законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает свободу слова в России, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев."Возникает вопрос о свободе слова, является ли законопроект ущемляющим свободу слова в России. В Конституции РФ каждому гарантируется свобода мыслей и слова, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную расовую, религиозную ненависть или вражду. Вроде бы напрямую обсуждаемая тема не подходит под статью 29, но ограничения у нас есть, вы знаете, не только эти. Ограничения, связанные с оружием, пропагандой, информацией о создании взрывных устройств, информацией о создании взрывных устройств и так далее, это общепринятая практика", - сказал Фадеев в ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Глава СПЧ процитировал Европейскую конвенцию по правам человека, который предусматривает ограничение свободы слова в определенных ситуациях."Эта конвенция в 1950-х годах была принята. Ограничение свободы слова возможно, в частности, в интересах национальной безопасности, охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц… Не считаю в связи с этим, что предлагаемый законопроект ограничивает свободу слова, в нашей стране", - заявил Фадеев.
https://ria.ru/20221017/lgbt-1824549217.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Валерий Фадеев, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Глава СПЧ Фадеев: проект о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает свободу слова в России
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Предлагаемый законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает свободу слова в России, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
"Возникает вопрос о свободе слова, является ли законопроект ущемляющим свободу слова в России. В Конституции РФ каждому гарантируется свобода мыслей и слова, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную расовую, религиозную ненависть или вражду. Вроде бы напрямую обсуждаемая тема не подходит под статью 29, но ограничения у нас есть, вы знаете, не только эти. Ограничения, связанные с оружием, пропагандой, информацией о создании взрывных устройств, информацией о создании взрывных устройств и так далее, это общепринятая практика", - сказал Фадеев в ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Глава СПЧ процитировал Европейскую конвенцию по правам человека, который предусматривает ограничение свободы слова в определенных ситуациях.
"Эта конвенция в 1950-х годах была принята. Ограничение свободы слова возможно, в частности, в интересах национальной безопасности, охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц… Не считаю в связи с этим, что предлагаемый законопроект ограничивает свободу слова, в нашей стране", - заявил Фадеев.