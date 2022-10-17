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Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 17.10.2022
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Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ - РИА Новости, 17.10.2022
Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Предлагаемый законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает свободу слова в России, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:38
2022-10-17T11:38
общество
валерий фадеев
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Предлагаемый законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает свободу слова в России, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев."Возникает вопрос о свободе слова, является ли законопроект ущемляющим свободу слова в России. В Конституции РФ каждому гарантируется свобода мыслей и слова, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную расовую, религиозную ненависть или вражду. Вроде бы напрямую обсуждаемая тема не подходит под статью 29, но ограничения у нас есть, вы знаете, не только эти. Ограничения, связанные с оружием, пропагандой, информацией о создании взрывных устройств, информацией о создании взрывных устройств и так далее, это общепринятая практика", - сказал Фадеев в ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Глава СПЧ процитировал Европейскую конвенцию по правам человека, который предусматривает ограничение свободы слова в определенных ситуациях."Эта конвенция в 1950-х годах была принята. Ограничение свободы слова возможно, в частности, в интересах национальной безопасности, охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц… Не считаю в связи с этим, что предлагаемый законопроект ограничивает свободу слова, в нашей стране", - заявил Фадеев.
https://ria.ru/20221017/lgbt-1824549217.html
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общество, валерий фадеев, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Валерий Фадеев, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
11:38 17.10.2022
 
Глава СПЧ прокомментировал законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Глава СПЧ Фадеев: проект о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает свободу слова в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Предлагаемый законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ не ограничивает свободу слова в России, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
"Возникает вопрос о свободе слова, является ли законопроект ущемляющим свободу слова в России. В Конституции РФ каждому гарантируется свобода мыслей и слова, не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную расовую, религиозную ненависть или вражду. Вроде бы напрямую обсуждаемая тема не подходит под статью 29, но ограничения у нас есть, вы знаете, не только эти. Ограничения, связанные с оружием, пропагандой, информацией о создании взрывных устройств, информацией о создании взрывных устройств и так далее, это общепринятая практика", - сказал Фадеев в ходе парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Глава СПЧ процитировал Европейскую конвенцию по правам человека, который предусматривает ограничение свободы слова в определенных ситуациях.
"Эта конвенция в 1950-х годах была принята. Ограничение свободы слова возможно, в частности, в интересах национальной безопасности, охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц… Не считаю в связи с этим, что предлагаемый законопроект ограничивает свободу слова, в нашей стране", - заявил Фадеев.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
11:29
Генпрокуратура поддержала проект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
 
ОбществоВалерий ФадеевРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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