Рейтинг@Mail.ru
В России увеличат производство лекарств - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/lekarstva-1824518084.html
В России увеличат производство лекарств
В России увеличат производство лекарств - РИА Новости, 17.10.2022
В России увеличат производство лекарств
По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:44
2022-10-17T09:44
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_0:80:3125:1838_1920x0_80_0_0_0db38d7d6b8564f6ca1978e392c7fcb6.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов", - сказал Мурашко на Всероссийской конференции "Фарммедобращение" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он уточнил, что вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, при этом не снижаются требования к контролю качества.
https://ria.ru/20221014/tseny-1823957424.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_3aba2ee67222eeb25b320068a7e9cd7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
09:44 17.10.2022
 
В России увеличат производство лекарств

Глава Минздрава Мурашко сообщил об увеличении производства отечественных препаратов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЦех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов в Новосибирске
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов", - сказал Мурашко на Всероссийской конференции "Фарммедобращение" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он уточнил, что вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, при этом не снижаются требования к контролю качества.
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 11:52
Более трети россиян заметили рост цен на лекарства, показал опрос
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала