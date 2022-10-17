https://ria.ru/20221017/lekarstva-1824518084.html
В России увеличат производство лекарств
В России увеличат производство лекарств - РИА Новости, 17.10.2022
В России увеличат производство лекарств
По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:44
2022-10-17T09:44
2022-10-17T09:44
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов", - сказал Мурашко на Всероссийской конференции "Фарммедобращение" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он уточнил, что вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, при этом не снижаются требования к контролю качества.
https://ria.ru/20221014/tseny-1823957424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России увеличат производство лекарств
Глава Минздрава Мурашко сообщил об увеличении производства отечественных препаратов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов", - сказал Мурашко на Всероссийской конференции "Фарммедобращение" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он уточнил, что вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, при этом не снижаются требования к контролю качества.