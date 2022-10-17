https://ria.ru/20221017/lekarstva-1824518084.html

В России увеличат производство лекарств

В России увеличат производство лекарств - РИА Новости, 17.10.2022

В России увеличат производство лекарств

По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:44

2022-10-17T09:44

2022-10-17T09:44

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По ряду социально-значимых заболеваний решён вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов", - сказал Мурашко на Всероссийской конференции "Фарммедобращение" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он уточнил, что вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, при этом не снижаются требования к контролю качества.

https://ria.ru/20221014/tseny-1823957424.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко