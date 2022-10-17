https://ria.ru/20221017/kursy-1824630651.html
Минцифры запустит бесплатные курсы программирования
Минцифры запустит бесплатные курсы программирования - РИА Новости, 17.10.2022
Минцифры запустит бесплатные курсы программирования
Минцифры России совместно с образовательной платформой Учи.ру запускают бесплатные курсы программирования для школьников 8-11 классов в рамках проекта "Код... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:47
2022-10-17T15:47
2022-10-17T16:47
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минцифры России совместно с образовательной платформой Учи.ру запускают бесплатные курсы программирования для школьников 8-11 классов в рамках проекта "Код будущего", школьники смогут изучить современные языки программирования и освоить базовые навыки профессии разработчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе образовательной платформы."Минцифры России и образовательная платформа Учи.ру приглашают учеников 8-11 классов бесплатно изучать современные языки программирования в рамках проекта "Код будущего". Ребята смогут освоить азы профессии разработчика, чтобы построить карьеру в перспективной IT-сфере", - говорится в сообщении.Отмечается, что двухгодичные курсы стартуют в начале ноября, а заниматься школьникам предстоит дважды в неделю офлайн или онлайн: в компьютерных классах школ или в школе онлайн-репетиторов Учи.Дома от Учи.ру, о наличии в регионе классов для очного обучения можно узнать через интерактивную карту на "Госуслугах". Заявки на обучение принимаются до 31 октября."Что ждет ребенка на курсе: 3 программы на выбор для разного уровня подготовки: Python Start, Python Pro и С++, 2 года или 144 академических часа обучения, 4 учебных модуля с практическими заданиями и официальный сертификат об окончании курса", - добавили в пресс-службе."Изучение современных языков программирования может стать для старшеклассников стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой. На курсах по программированию Учи.ру ребята смогут выбрать для изучения один из двух наиболее востребованных языков программирования — Python или C++. При этом курсы имеют несколько уровней сложности и будут доступны для учеников с разным уровнем подготовки", - отметил Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру, его слова приводятся в сообщении.Ранее стало известно, что школьники 8-11-х классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Подготовка кадров для IT-отрасли – одна из 42 стратегических инициатив, которые реализует правительство. Курсы по программированию для школьников – составная часть этого проекта. Общий объём средств, предусмотренных в трёхлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220705/subsidii-1800540976.html
https://ria.ru/20221012/gosuslugi-1823311146.html
https://ria.ru/20221003/tsifrovizatsiya-1821137333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a86914d2721d8999f637fd388c6a1912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
15:47 17.10.2022 (обновлено: 16:47 17.10.2022)
Минцифры запустит бесплатные курсы программирования
Минцифры России совместно с платформой Учи.ру запускают бесплатные курсы программирования
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минцифры России совместно с образовательной платформой Учи.ру запускают бесплатные курсы программирования для школьников 8-11 классов в рамках проекта "Код будущего", школьники смогут изучить современные языки программирования и освоить базовые навыки профессии разработчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе образовательной платформы.
"Минцифры России и образовательная платформа Учи.ру приглашают учеников 8-11 классов бесплатно изучать современные языки программирования в рамках проекта "Код будущего". Ребята смогут освоить азы профессии разработчика, чтобы построить карьеру в перспективной IT-сфере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двухгодичные курсы стартуют в начале ноября, а заниматься школьникам предстоит дважды в неделю офлайн или онлайн: в компьютерных классах школ или в школе онлайн-репетиторов Учи.Дома от Учи.ру, о наличии в регионе классов для очного обучения можно узнать через интерактивную карту на "Госуслугах". Заявки на обучение принимаются до 31 октября.
"Что ждет ребенка на курсе: 3 программы на выбор для разного уровня подготовки: Python Start, Python Pro и С++, 2 года или 144 академических часа обучения, 4 учебных модуля с практическими заданиями и официальный сертификат об окончании курса", - добавили в пресс-службе.
"Изучение современных языков программирования может стать для старшеклассников стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой. На курсах по программированию Учи.ру ребята смогут выбрать для изучения один из двух наиболее востребованных языков программирования — Python или C++. При этом курсы имеют несколько уровней сложности и будут доступны для учеников с разным уровнем подготовки", - отметил Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру, его слова приводятся в сообщении.
Ранее стало известно, что школьники 8-11-х классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Подготовка кадров для IT-отрасли – одна из 42 стратегических инициатив, которые реализует правительство. Курсы по программированию для школьников – составная часть этого проекта. Общий объём средств, предусмотренных в трёхлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 миллиарда рублей.