https://ria.ru/20221017/kursy-1824630651.html

Минцифры запустит бесплатные курсы программирования

Минцифры запустит бесплатные курсы программирования - РИА Новости, 17.10.2022

Минцифры запустит бесплатные курсы программирования

Минцифры России совместно с образовательной платформой Учи.ру запускают бесплатные курсы программирования для школьников 8-11 классов в рамках проекта "Код... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:47

2022-10-17T15:47

2022-10-17T16:47

общество

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минцифры России совместно с образовательной платформой Учи.ру запускают бесплатные курсы программирования для школьников 8-11 классов в рамках проекта "Код будущего", школьники смогут изучить современные языки программирования и освоить базовые навыки профессии разработчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе образовательной платформы."Минцифры России и образовательная платформа Учи.ру приглашают учеников 8-11 классов бесплатно изучать современные языки программирования в рамках проекта "Код будущего". Ребята смогут освоить азы профессии разработчика, чтобы построить карьеру в перспективной IT-сфере", - говорится в сообщении.Отмечается, что двухгодичные курсы стартуют в начале ноября, а заниматься школьникам предстоит дважды в неделю офлайн или онлайн: в компьютерных классах школ или в школе онлайн-репетиторов Учи.Дома от Учи.ру, о наличии в регионе классов для очного обучения можно узнать через интерактивную карту на "Госуслугах". Заявки на обучение принимаются до 31 октября."Что ждет ребенка на курсе: 3 программы на выбор для разного уровня подготовки: Python Start, Python Pro и С++, 2 года или 144 академических часа обучения, 4 учебных модуля с практическими заданиями и официальный сертификат об окончании курса", - добавили в пресс-службе."Изучение современных языков программирования может стать для старшеклассников стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой. На курсах по программированию Учи.ру ребята смогут выбрать для изучения один из двух наиболее востребованных языков программирования — Python или C++. При этом курсы имеют несколько уровней сложности и будут доступны для учеников с разным уровнем подготовки", - отметил Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру, его слова приводятся в сообщении.Ранее стало известно, что школьники 8-11-х классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Подготовка кадров для IT-отрасли – одна из 42 стратегических инициатив, которые реализует правительство. Курсы по программированию для школьников – составная часть этого проекта. Общий объём средств, предусмотренных в трёхлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220705/subsidii-1800540976.html

https://ria.ru/20221012/gosuslugi-1823311146.html

https://ria.ru/20221003/tsifrovizatsiya-1821137333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия