https://ria.ru/20221017/kurs-1824705092.html
Курс доллара упал до 61,65 рубля
Курс доллара упал до 61,65 рубля - РИА Новости, 17.10.2022
Курс доллара упал до 61,65 рубля
Валюта РФ выросла в понедельник к доллару до 61,65 рубля, а к евро снизилась до 60,8 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:15
2022-10-17T19:15
2022-10-17T19:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_0:309:3053:2026_1920x0_80_0_0_836533a5b1dcc4b71ea7990974d16ea2.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Валюта РФ выросла в понедельник к доллару до 61,65 рубля, а к евро снизилась до 60,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.02 мск (к закрытию) упал на 46 копеек, до 61,65 рубля, евро вырос на 9 копеек, до 60,8 рубля, курс юаня снизился на 7 копеек, до 8,53 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786872642_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1e80d7facf74599f5a09d3d9f18c2db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа
Курс доллара упал до 61,65 рубля
Мосбиржа: курс доллара в понедельник упал до 61,65 рубля, евро вырос до 60,8 рубля