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Курс доллара упал до 61,65 рубля

Курс доллара упал до 61,65 рубля - РИА Новости, 17.10.2022

Курс доллара упал до 61,65 рубля

Валюта РФ выросла в понедельник к доллару до 61,65 рубля, а к евро снизилась до 60,8 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:15

2022-10-17T19:15

2022-10-17T19:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Валюта РФ выросла в понедельник к доллару до 61,65 рубля, а к евро снизилась до 60,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.02 мск (к закрытию) упал на 46 копеек, до 61,65 рубля, евро вырос на 9 копеек, до 60,8 рубля, курс юаня снизился на 7 копеек, до 8,53 рубля.

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2022

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экономика, россия, московская биржа