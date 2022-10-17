https://ria.ru/20221017/krym-1824642428.html

В Крыму участнику украинского нацбата дали более шести лет колонии

В Крыму участнику украинского нацбата дали более шести лет колонии - РИА Новости, 17.10.2022

В Крыму участнику украинского нацбата дали более шести лет колонии

Задержанный в апреле этого года участник националистического батальона осужден судом Крыма на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщает в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:27

2022-10-17T16:27

2022-10-17T16:28

ленур ислямов

россия

украина

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Задержанный в апреле этого года участник националистического батальона осужден судом Крыма на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщает в понедельник республиканское управление ФСБ.В 2016 году на Украине Артур Меметшаев добровольно вступил в состав запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"*, где выполнял "обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории".Меметшаева задержали сотрудники пограничного управления ФСБ в апреле этого года по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании."Киевским районным судом Симферополя Меметшаеву Артуру Алиевичу назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в релизе.Суд учел смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния, полного признания вины, а также активной помощи следствию."Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.В июне этого года Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221013/nyu-york-1823559850.html

https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html

https://ria.ru/20221017/plennye-1824634854.html

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ленур ислямов, россия, украина, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым