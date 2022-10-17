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В Крыму участнику украинского нацбата дали более шести лет колонии - РИА Новости, 17.10.2022
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В Крыму участнику украинского нацбата дали более шести лет колонии
В Крыму участнику украинского нацбата дали более шести лет колонии - РИА Новости, 17.10.2022
В Крыму участнику украинского нацбата дали более шести лет колонии
Задержанный в апреле этого года участник националистического батальона осужден судом Крыма на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщает в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:27
2022-10-17T16:28
ленур ислямов
россия
украина
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Задержанный в апреле этого года участник националистического батальона осужден судом Крыма на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщает в понедельник республиканское управление ФСБ.В 2016 году на Украине Артур Меметшаев добровольно вступил в состав запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"*, где выполнял "обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории".Меметшаева задержали сотрудники пограничного управления ФСБ в апреле этого года по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании."Киевским районным судом Симферополя Меметшаеву Артуру Алиевичу назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в релизе.Суд учел смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния, полного признания вины, а также активной помощи следствию."Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.В июне этого года Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221013/nyu-york-1823559850.html
https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html
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ленур ислямов, россия, украина, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Ленур Ислямов, Россия, Украина, Симферополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
16:27 17.10.2022 (обновлено: 16:28 17.10.2022)
 
В Крыму участнику украинского нацбата дали более шести лет колонии

В Крыму осудили участника украинского нацбата на шесть с половиной лет колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Задержанный в апреле этого года участник националистического батальона осужден судом Крыма на 6,5 лет колонии строгого режима, сообщает в понедельник республиканское управление ФСБ.
В 2016 году на Украине Артур Меметшаев добровольно вступил в состав запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"*, где выполнял "обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории".
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Меметшаева задержали сотрудники пограничного управления ФСБ в апреле этого года по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании.
"Киевским районным судом Симферополя Меметшаеву Артуру Алиевичу назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в релизе.
Суд учел смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния, полного признания вины, а также активной помощи следствию.
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"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
В июне этого года Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Ленур ИслямовРоссияУкраинаСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Крым
 
 
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