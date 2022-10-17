https://ria.ru/20221017/koronavirus-1824547748.html
В России за сутки госпитализировали 604 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 604 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2022
В России за сутки госпитализировали 604 пациента с COVID-19
Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:26
2022-10-17T11:26
2022-10-17T11:26
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 604 человека, на 18,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 50 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах."Выздоровело за сутки 14 513 человек, или на 21,3% меньше в сравнении с 16 октября 2022 года. Выявлено 10 403 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 92 человека", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,4 и снизился на 20,7%, уточнили в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в восьми субъектах, в том числе в 4 - более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 64,26 и снизился на 35,3%. Рост заболеваемости отмечен в одном субъекте, в том числе более чем в среднем по стране.При этом снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 84 регионах страны. Наибольшее снижение зафиксировано в Орловской области - на 52,2%, Воронежской области - на 49,5%, Костромской области - на 48%, Магаданской области - на 38,8% и Кемеровской области – на 38,4%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 604 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 10 403 новых случая COVID-19, умерли 92 человека
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 92 человека, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 604 человека, на 18,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 50 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах.
"Выздоровело за сутки 14 513 человек, или на 21,3% меньше в сравнении с 16 октября 2022 года. Выявлено 10 403 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 92 человека", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,4 и снизился на 20,7%, уточнили в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в восьми субъектах, в том числе в 4 - более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 64,26 и снизился на 35,3%. Рост заболеваемости отмечен в одном субъекте, в том числе более чем в среднем по стране.
При этом снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 84 регионах страны. Наибольшее снижение зафиксировано в Орловской области
- на 52,2%, Воронежской области
- на 49,5%, Костромской области
- на 48%, Магаданской области
- на 38,8% и Кемеровской области
– на 38,4%.