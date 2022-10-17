https://ria.ru/20221017/koronavirus-1824547748.html

В России за сутки госпитализировали 604 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 604 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.10.2022

В России за сутки госпитализировали 604 пациента с COVID-19

Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:26

2022-10-17T11:26

2022-10-17T11:26

распространение коронавируса

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 10,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 92 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 604 человека, на 18,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 50 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах."Выздоровело за сутки 14 513 человек, или на 21,3% меньше в сравнении с 16 октября 2022 года. Выявлено 10 403 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 92 человека", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,4 и снизился на 20,7%, уточнили в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в восьми субъектах, в том числе в 4 - более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 64,26 и снизился на 35,3%. Рост заболеваемости отмечен в одном субъекте, в том числе более чем в среднем по стране.При этом снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 84 регионах страны. Наибольшее снижение зафиксировано в Орловской области - на 52,2%, Воронежской области - на 49,5%, Костромской области - на 48%, Магаданской области - на 38,8% и Кемеровской области – на 38,4%.

https://ria.ru/20221015/covindex-1824243746.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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