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Российский корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
Российский корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 17.10.2022
Российский корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел ее от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:55
2022-10-17T22:55
2022-10-17T23:22
космос - риа наука
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коити ваката
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роскосмос
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел ее от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос"."В понедельник, 17 октября 2022 года, орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором. <...> Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 22:27 по московскому времени. Они проработали 630,8 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с", — говорится в сообщении.Отмечается, что, предварительно, после маневра средняя высота орбиты станции увеличилась почти на два километра и составила около 418 километров.В госкорпорации напомнили, что за все время полета МКС проведены 327 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 176 — с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".Сейчас на борту станции работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.
https://ria.ru/20221014/dragon-1824185741.html
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космос - риа наука, анна кикина, коити ваката, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Коити Ваката, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
22:55 17.10.2022 (обновлено: 23:22 17.10.2022)
Российский корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
Роскосмос: российский корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел ее от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос".
"В понедельник, 17 октября 2022 года, орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором. <...> Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 22:27 по московскому времени. Они проработали 630,8 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, после маневра средняя высота орбиты станции увеличилась почти на два километра и составила около 418 километров.
В госкорпорации напомнили, что за все время полета МКС проведены 327 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 176 — с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".
Сейчас на борту станции работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной
, астронавтов NASA
Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты
.