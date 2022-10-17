https://ria.ru/20221017/korabl-1824747001.html

Российский корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора

Российский корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора - РИА Новости, 17.10.2022

Российский корабль "Прогресс МС-20" увел МКС от космического мусора

Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел ее от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:55

2022-10-17T22:55

2022-10-17T23:22

космос - риа наука

анна кикина

коити ваката

наса

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752458181_233:147:2540:1444_1920x0_80_0_0_e1f5251324cac36d8301ddeb2b935d85.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пристыкованный к Международной космической станции российский корабль "Прогресс МС-20" увел ее от столкновения с космическим мусором, сообщил "Роскосмос"."В понедельник, 17 октября 2022 года, орбита Международной космической станции была скорректирована для уклонения от столкновения с космическим мусором. <...> Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 22:27 по московскому времени. Они проработали 630,8 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с", — говорится в сообщении.Отмечается, что, предварительно, после маневра средняя высота орбиты станции увеличилась почти на два километра и составила около 418 километров.В госкорпорации напомнили, что за все время полета МКС проведены 327 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 176 — с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".Сейчас на борту станции работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.

https://ria.ru/20221014/dragon-1824185741.html

https://ria.ru/20221012/mks-1823523158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, анна кикина, коити ваката, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс)