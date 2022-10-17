https://ria.ru/20221017/kontseptsiya-1824655655.html

В России разработают проект концепции языковой безопасности

В России разработают проект концепции языковой безопасности - РИА Новости, 17.10.2022

В России разработают проект концепции языковой безопасности

Проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности разработают в России для предотвращения латинизации общества, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:05

2022-10-17T17:05

2022-10-17T17:09

общество

олег храмов

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности разработают в России для предотвращения латинизации общества, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов."Свою ключевую роль призвана сыграть разработка проекта концепции государственной языковой политики и обеспечения лингвистической безопасности. Он должен лечь в основу мер по предотвращению дальнейшей латинизации российского общества и сохранения цивилизационного суверенитета", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".Также, по его словам, "ключевым вопросом также можно назвать скорейшее формирование конкурентоспособной информационной и игровой повестки для детской и молодежной аудитории".

https://ria.ru/20221017/sovbez-1824657003.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, олег храмов, россия, совет безопасности рф