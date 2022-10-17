https://ria.ru/20221017/kontseptsiya-1824655655.html
В России разработают проект концепции языковой безопасности
В России разработают проект концепции языковой безопасности - РИА Новости, 17.10.2022
В России разработают проект концепции языковой безопасности
Проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности разработают в России для предотвращения латинизации общества, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:05
2022-10-17T17:05
2022-10-17T17:09
общество
олег храмов
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проект концепции государственной языковой политики и лингвистической безопасности разработают в России для предотвращения латинизации общества, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов."Свою ключевую роль призвана сыграть разработка проекта концепции государственной языковой политики и обеспечения лингвистической безопасности. Он должен лечь в основу мер по предотвращению дальнейшей латинизации российского общества и сохранения цивилизационного суверенитета", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".Также, по его словам, "ключевым вопросом также можно назвать скорейшее формирование конкурентоспособной информационной и игровой повестки для детской и молодежной аудитории".
https://ria.ru/20221017/sovbez-1824657003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег храмов, россия, совет безопасности рф
Общество, Олег Храмов, Россия, Совет Безопасности РФ
17:05 17.10.2022 (обновлено: 17:09 17.10.2022)
В России разработают проект концепции языковой безопасности
Замсекретаря Совбеза Храмов: в России разработают проект концепции языковой безопасности