https://ria.ru/20221017/kontent-1824556077.html
Число обращений из-за ЛГБТ-контента удвоилось за год, заявила Львова-Белова
Число обращений из-за ЛГБТ-контента удвоилось за год, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 17.10.2022
Число обращений из-за ЛГБТ-контента удвоилось за год, заявила Львова-Белова
Число обращений, связанных с распространением информационного контента о нетрадиционных отношениях, выросло в 2 раза за год, заявила уполномоченный при... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:50
2022-10-17T11:50
2022-10-17T11:50
общество
мария львова-белова
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Число обращений, связанных с распространением информационного контента о нетрадиционных отношениях, выросло в 2 раза за год, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова."Практика нашего аппарата показывает, что рост обращений за год вырос в два раза с распространением обращений, связанных с распространением среди детей информационного контента о нетрадиционных отношениях", - сказала Львова-Белова во врем парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Она сообщила, что "вал обращений" во втором полугодии поступил из-за произведения "Лето в пионерском галстуке"."У нас есть информация, что несмотря на ограничения маркировки "18+" в сетевых магазинах распространяли эти книги. В Санкт-Петербурге сейчас идёт административное расследование по этому поводу. Я уже не говорю про интернет, потому что там маркировка "18+" совсем ничего не значит, там, нажав на кнопку: "Мне есть 18", мы получаем доступ к контенту", - сообщила Львова-Белова.В июле депутаты Госдумы от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.Хинштейн подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторы предлагают распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.
https://ria.ru/20221017/lgbt-1824553414.html
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общество, мария львова-белова, санкт-петербург, госдума рф, лдпр
Общество, Мария Львова-Белова, Санкт-Петербург, Госдума РФ, ЛДПР
Число обращений из-за ЛГБТ-контента удвоилось за год, заявила Львова-Белова
Омбудсмен Львова-Белова: за год число обращений из-за ЛГБТ-контента выросло в два раза
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Число обращений, связанных с распространением информационного контента о нетрадиционных отношениях, выросло в 2 раза за год, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Практика нашего аппарата показывает, что рост обращений за год вырос в два раза с распространением обращений, связанных с распространением среди детей информационного контента о нетрадиционных отношениях", - сказала Львова-Белова во врем парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Она сообщила, что "вал обращений" во втором полугодии поступил из-за произведения "Лето в пионерском галстуке".
"У нас есть информация, что несмотря на ограничения маркировки "18+" в сетевых магазинах распространяли эти книги. В Санкт-Петербурге
сейчас идёт административное расследование по этому поводу. Я уже не говорю про интернет, потому что там маркировка "18+" совсем ничего не значит, там, нажав на кнопку: "Мне есть 18", мы получаем доступ к контенту", - сообщила Львова-Белова.
В июле депутаты Госдумы
от КПРФ, "Справедливой России - За правду" и ЛДПР
внесли в палату законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. В частности, документом предусматривается запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Хинштейн подготовил законопроект об административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
Существующую редакцию статьи 6.21 КоАП предлагается изменить: авторы предлагают распространить штрафы за пропаганду ЛГБТ не только среди детей и подростков, но и среди взрослых.