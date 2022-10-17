https://ria.ru/20221017/kontent-1824527507.html

Путин поручил выделять средства на патриотический детский цифровой контент

Путин поручил выделять средства на патриотический детский цифровой контент - РИА Новости, 17.10.2022

Путин поручил выделять средства на патриотический детский цифровой контент

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить регулярное производство цифрового контента и мультимедийных продуктов для патриотического... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:14

2022-10-17T10:14

2022-10-17T16:52

общество

россия

владимир путин

институт развития интернета

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить регулярное производство цифрового контента и мультимедийных продуктов для патриотического воспитания детей и молодежи, а также с 2023 года ежегодно выделять по 3,9 миллиарда рублей на эти цели, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей."Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" обеспечить на регулярной основе организацию производства в новых форматах востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, предусмотрев выделение на указанные цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере 3900 миллионов рублей ежегодно, начиная с 2023 года", - говорится в перечне.Соответствующий доклад по данному поручению должен быть подготовлен к 1 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20221017/putin-1824493030.html

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общество, россия, владимир путин, институт развития интернета