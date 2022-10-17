https://ria.ru/20221017/konflikt-1824619425.html

Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Белоруссии

Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2022

Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Белоруссии

Запад делает все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович во время... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:16

2022-10-17T15:16

2022-10-17T15:16

в мире

александр вольфович

белоруссия

украина

минск

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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Запад делает все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович во время информирования коллектива Минского тракторного завода о военно-политической обстановке в стране и за рубежом."К сожалению, коллективный Запад делает все ставки, чтобы втянуть Беларусь, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий. Они уже столкнули лбами украинцев и россиян. И в это горнило хотят еще втянуть белорусов", - цитирует Вольфовича агентство Белта."Нет, мы на это не нацелены", - подчеркнул при этом он, добавив, что Белоруссия всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов только мирным путем, путем мирных переговоров, "на площадках, которые мы предоставляем и предлагаем для ведения переговоров и конструктивного диалога".Однако Западу это не нужно, констатировал он. "Он нацелен на военную составляющую. И всеми фибрами души подталкивает Украину к тому, чтобы шла эта братоубийственная война. Просто напичкивают Украину боеприпасами, ракетами, другим тяжелым вооружением, чтобы продолжать то, что сегодня там происходит", - отметил Вольфович.

https://ria.ru/20221016/granitsa-1824468952.html

https://ria.ru/20221016/minoborony-1824356414.html

белоруссия

украина

минск

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в мире, александр вольфович, белоруссия, украина, минск