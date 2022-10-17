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Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2022
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Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Белоруссии
Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Белоруссии - РИА Новости, 17.10.2022
Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Белоруссии
Запад делает все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович во время... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:16
2022-10-17T15:16
в мире
александр вольфович
белоруссия
украина
минск
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Запад делает все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович во время информирования коллектива Минского тракторного завода о военно-политической обстановке в стране и за рубежом."К сожалению, коллективный Запад делает все ставки, чтобы втянуть Беларусь, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий. Они уже столкнули лбами украинцев и россиян. И в это горнило хотят еще втянуть белорусов", - цитирует Вольфовича агентство Белта."Нет, мы на это не нацелены", - подчеркнул при этом он, добавив, что Белоруссия всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов только мирным путем, путем мирных переговоров, "на площадках, которые мы предоставляем и предлагаем для ведения переговоров и конструктивного диалога".Однако Западу это не нужно, констатировал он. "Он нацелен на военную составляющую. И всеми фибрами души подталкивает Украину к тому, чтобы шла эта братоубийственная война. Просто напичкивают Украину боеприпасами, ракетами, другим тяжелым вооружением, чтобы продолжать то, что сегодня там происходит", - отметил Вольфович.
https://ria.ru/20221016/granitsa-1824468952.html
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в мире, александр вольфович, белоруссия, украина, минск
В мире, Александр Вольфович, Белоруссия, Украина, Минск
15:16 17.10.2022
 
Запад делает все, чтобы втянуть Минск в конфликт, сообщил Совбез Белоруссии

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Запад втягивает страну в конфликт на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Шеврон на форме белорусского военнослужащего. Архивное фото
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Запад делает все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович во время информирования коллектива Минского тракторного завода о военно-политической обстановке в стране и за рубежом.
"К сожалению, коллективный Запад делает все ставки, чтобы втянуть Беларусь, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий. Они уже столкнули лбами украинцев и россиян. И в это горнило хотят еще втянуть белорусов", - цитирует Вольфовича агентство Белта.
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Белоруссия задействовала для охраны границ укрупненные пограннаряды
"Нет, мы на это не нацелены", - подчеркнул при этом он, добавив, что Белоруссия всегда ставила перед собой целью решение всех вопросов только мирным путем, путем мирных переговоров, "на площадках, которые мы предоставляем и предлагаем для ведения переговоров и конструктивного диалога".
Однако Западу это не нужно, констатировал он. "Он нацелен на военную составляющую. И всеми фибрами души подталкивает Украину к тому, чтобы шла эта братоубийственная война. Просто напичкивают Украину боеприпасами, ракетами, другим тяжелым вооружением, чтобы продолжать то, что сегодня там происходит", - отметил Вольфович.
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В миреАлександр ВольфовичБелоруссияУкраинаМинск
 
 
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