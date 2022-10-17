https://ria.ru/20221017/knigi-1824621197.html

Классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ, заявил Хинштейн

Классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ, заявил Хинштейн - РИА Новости, 17.10.2022

Классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ, заявил Хинштейн

Произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ответ на запрос... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:20

2022-10-17T15:20

2022-10-17T16:04

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россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ответ на запрос Российского книжного союза к нему.Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо, адресованное депутату ГД Александру Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, в котором содержится просьба проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского."Ни одно из перечисленных Российским книжным союзом произведений - под это определение (пропаганда ЛГБТ) явно не подпадает. Назвать набоковскую "Лолиту" пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в "Войне и мире" пропагандой жестокости", - сообщил политик в Telegram-канале.Он уточнил, что новый подготовленный законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры и призван запретить не упоминание ЛГБТ, а пропаганду. Обращение же РКС касается не его законопроекта, а того, который будет возвращен его авторам "без рассмотрения, в связи с заключением правового управления Госдумы", добавил он.Парламентарий отметил, что обращение РКС касается не его законопроекта, а того, который будет возвращен его авторам "без рассмотрения, в связи с заключением правового управления Госдумы"."Ни "Тихому Дону", ни "Обломову", ни "Ромео и Джульетте", а тем более героям цикла про Простоквашино — никакие "ревизии" и "пересмотры" не грозят. Классика - вечна!", - резюмировал он.В Госдуме в понедельник прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Обсуждались, в частности, две инициативы - о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и об ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Так, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила объединить в один пакет эти проекты.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе слушаний также сообщил, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Думу на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента.

https://ria.ru/20221017/kontent-1824556077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, российский книжный союз, александр хинштейн, госдума рф, михаил шолохов, иван гончаров, новости культуры, книги