https://ria.ru/20221017/knigi-1824621197.html
Классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ, заявил Хинштейн
Классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ, заявил Хинштейн - РИА Новости, 17.10.2022
Классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ, заявил Хинштейн
Произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ответ на запрос... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:20
2022-10-17T15:20
2022-10-17T16:04
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культура
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ответ на запрос Российского книжного союза к нему.Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо, адресованное депутату ГД Александру Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, в котором содержится просьба проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Обломов" Ивана Гончарова и "Бесы" Федора Достоевского."Ни одно из перечисленных Российским книжным союзом произведений - под это определение (пропаганда ЛГБТ) явно не подпадает. Назвать набоковскую "Лолиту" пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в "Войне и мире" пропагандой жестокости", - сообщил политик в Telegram-канале.Он уточнил, что новый подготовленный законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры и призван запретить не упоминание ЛГБТ, а пропаганду. Обращение же РКС касается не его законопроекта, а того, который будет возвращен его авторам "без рассмотрения, в связи с заключением правового управления Госдумы", добавил он.Парламентарий отметил, что обращение РКС касается не его законопроекта, а того, который будет возвращен его авторам "без рассмотрения, в связи с заключением правового управления Госдумы"."Ни "Тихому Дону", ни "Обломову", ни "Ромео и Джульетте", а тем более героям цикла про Простоквашино — никакие "ревизии" и "пересмотры" не грозят. Классика - вечна!", - резюмировал он.В Госдуме в понедельник прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Обсуждались, в частности, две инициативы - о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и об ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Так, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила объединить в один пакет эти проекты.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе слушаний также сообщил, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Думу на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента.
https://ria.ru/20221017/kontent-1824556077.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, российский книжный союз, александр хинштейн, госдума рф, михаил шолохов, иван гончаров, новости культуры, книги
Общество, Россия, Российский Книжный Союз, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Михаил Шолохов, Иван Гончаров, Культура, Новости культуры, Книги
15:20 17.10.2022 (обновлено: 16:04 17.10.2022)
Классическая литература не подпадает под пропаганду ЛГБТ, заявил Хинштейн
Хинштейн: перечисленные Российским книжным союзом произведения не несут пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Произведения классической литературы не подпадают под пропаганду ЛГБТ, заявил
глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ответ на запрос Российского книжного союза к нему.
Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо, адресованное депутату ГД Александру Хинштейну и подписанное вице-президентом РКС Леонидом Палько, в котором содержится просьба проверить ряд произведений классической русской и зарубежной литературы на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, педофилии, бродяжничества, наркомании, суицида и супружеской неверности, в число таких произведений вошли "Тихий Дон" Михаила Шолохова
, "Обломов" Ивана Гончарова
и "Бесы" Федора Достоевского
.
"Ни одно из перечисленных Российским книжным союзом произведений - под это определение (пропаганда ЛГБТ) явно не подпадает. Назвать набоковскую "Лолиту" пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в "Войне и мире" пропагандой жестокости", - сообщил политик в Telegram-канале.
Он уточнил, что новый подготовленный законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры и призван запретить не упоминание ЛГБТ, а пропаганду. Обращение же РКС касается не его законопроекта, а того, который будет возвращен его авторам "без рассмотрения, в связи с заключением правового управления Госдумы", добавил он.
Парламентарий отметил, что обращение РКС касается не его законопроекта, а того, который будет возвращен его авторам "без рассмотрения, в связи с заключением правового управления Госдумы".
"Ни "Тихому Дону", ни "Обломову", ни "Ромео и Джульетте", а тем более героям цикла про Простоквашино — никакие "ревизии" и "пересмотры" не грозят. Классика - вечна!", - резюмировал он.
В Госдуме в понедельник прошли большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Обсуждались, в частности, две инициативы - о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и об ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Так, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила объединить в один пакет эти проекты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
в ходе слушаний также сообщил, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Думу на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента.