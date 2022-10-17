https://ria.ru/20221017/kitay-1824645029.html
Возможности Китая по обеспечению собственной продбезопасности повышаются
Возможности Китая по обеспечению собственной продбезопасности повышаются - РИА Новости, 17.10.2022
Возможности Китая по обеспечению собственной продбезопасности повышаются
За последнее десятилетие Китай повысил свои возможности по обеспечению продовольственной безопасности благодаря более высокому объему годового производства... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:40
2022-10-17T16:40
2022-10-17T16:40
россия-китай: главное
китай
экономика
продовольствие
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МОСКВА, 17 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За последнее десятилетие Китай повысил свои возможности по обеспечению продовольственной безопасности благодаря более высокому объему годового производства зерна и стабильному функционированию рынка, заявил в понедельник глава Государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР Цун Лян."У Китая сложилась благоприятная обстановка в области продовольственной безопасности, стране удается надежно удерживать в своих руках пропитание китайского народа", - заявил Цун Лян на состоявшейся в понедельник пресс-конференции в рамках проходящего в Пекине XX съезда КПК.Производство зерна в Китае семь лет подряд превышает 650 миллионов тонн. В 2021 году этот показатель достиг нового максимума в 682,85 миллиона тонн.Площадь пахотных угодий Китая составляет 128 миллионов гектаров, стандартные склады могут вместить 700 миллионов тонн зерна, а число предприятий по аварийной переработке зерна достигает 6 тысяч.В то время как мировые продовольственные рынки были нестабильны в последние годы, китайский рынок функционировал устойчиво, обеспечивая достаточное предложение, эффективно удовлетворяя потребности людей и способствуя здоровому экономическому развитию и социальной стабильности, сказал Цун Лян, добавив, что у Китая есть все условия для обеспечения продовольственной безопасности в будущем.
https://ria.ru/20221017/kitay-1824573540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, продовольствие
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Продовольствие
МОСКВА, 17 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. За последнее десятилетие Китай повысил свои возможности по обеспечению продовольственной безопасности благодаря более высокому объему годового производства зерна и стабильному функционированию рынка, заявил в понедельник глава Государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР Цун Лян.
"У Китая сложилась благоприятная обстановка в области продовольственной безопасности, стране удается надежно удерживать в своих руках пропитание китайского народа", - заявил Цун Лян на состоявшейся в понедельник пресс-конференции в рамках проходящего в Пекине
XX съезда КПК.
Производство зерна в Китае семь лет подряд превышает 650 миллионов тонн. В 2021 году этот показатель достиг нового максимума в 682,85 миллиона тонн.
Площадь пахотных угодий Китая составляет 128 миллионов гектаров, стандартные склады могут вместить 700 миллионов тонн зерна, а число предприятий по аварийной переработке зерна достигает 6 тысяч.
В то время как мировые продовольственные рынки были нестабильны в последние годы, китайский рынок функционировал устойчиво, обеспечивая достаточное предложение, эффективно удовлетворяя потребности людей и способствуя здоровому экономическому развитию и социальной стабильности, сказал Цун Лян, добавив, что у Китая есть все условия для обеспечения продовольственной безопасности в будущем.