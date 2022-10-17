https://ria.ru/20221017/kitay-1824642565.html

ЕС выразил намерение ужесточить позицию по Китаю

ЕС выразил намерение ужесточить позицию по Китаю - РИА Новости, 17.10.2022

ЕС выразил намерение ужесточить позицию по Китаю

ЕС намерен занять более жесткую позицию в отношении Китая и рассматривать его в первую очередь как конкурента с ограниченными сферами потенциального... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:27

2022-10-17T16:27

2022-10-17T16:52

в мире

китай

евросоюз

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ЕС намерен занять более жесткую позицию в отношении Китая и рассматривать его в первую очередь как конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неофициальный документ, направленный главам МИД европейского блока.По данным портала, в документе, разосланном дипломатической службой ЕС в преддверии обсуждения состояния отношений с Пекином, отмечается, что Китай становится все более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и их партнеров."Поэтому необходимо оценить, как лучше всего реагировать на текущие и прогнозируемые вызовы, (которые, вероятно, - ред.) увеличат разногласия между политическими шагами и позициями Китая и нашими собственными", - цитирует Euractiv текст документа. Кроме того, как пишет портал, в документе перечисляются области ограниченного потенциального сотрудничества с Китаем. К ним относятся продовольственная безопасность, изменение климата, гуманитарная помощь, снижение риска бедствий и здравоохранение.По словам нескольких дипломатов, пишет Euractiv, подобные шаги ЕС подразумевают значительные изменения в отношениях с Пекином по сравнению с существующей политикой, в которой Китай рассматривался как "стратегический партнер ЕС в решении глобальных и международных проблем"."Мы были немного больше ориентированы на партнерство, теперь нам следует больше сосредоточиться на соперничестве", - приводит портал слова одного из дипломатов дипломатов ЕС. В то же время, как отмечается, дипломатическая служба советует ЕС "активизировать усилия по снижению уязвимости" в области технологий, морской и космической безопасности, инноваций, а также в борьбе с дезинформацией.

https://ria.ru/20221017/kitay-1824503746.html

https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, евросоюз