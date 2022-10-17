https://ria.ru/20221017/kitay-1824618673.html

Военная промышленность КНР развивается за счет технологий из США, пишут СМИ

Военная промышленность КНР развивается за счет технологий из США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2022

Военная промышленность КНР развивается за счет технологий из США, пишут СМИ

Американское издание Washington Post заявляет, что военная промышленность Китая прогрессирует за счет якобы незаконно полученных американских технологий, в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:10

2022-10-17T15:10

2022-10-17T15:10

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американское издание Washington Post заявляет, что военная промышленность Китая прогрессирует за счет якобы незаконно полученных американских технологий, в частности в сфере программного обеспечения.Согласно результатам расследования, проведенного Washington Post, китайские военные из научно-исследовательских групп, занимающиеся разработкой гиперзвукового оружия и ракетных программ - многие из которых находятся в черном списке американских экспортеров, - приобретают ряд специализированных американских технологий.По данным газеты, китайские военно-исследовательские группы приобретают передовые американские программные продукты через частные китайские фирмы, которые продают их, несмотря на экспортный контроль США, призванный предотвратить продажу или перепродажу продукции иностранным организациям, представляющим угрозу национальной безопасности США.Как пишет Washington Post, по словам ученых, работающих в разветвленной сети китайских военных научно-исследовательских институтов и помогающим им компаний, американские технологии - такие как высокоспециализированное программное обеспечение для аэронавтики - "заполняют критические пробелы в отечественных технологиях и являются ключом к достижению прогресса в создании китайского оружия"."В данном случае американские технологии превосходят другие - мы не можем сделать некоторые вещи без них. У нас нет такой же технической основы", - приводит издание слова китайского ученого, работающего в университетской лаборатории, которая проводит испытания гиперзвуковых аппаратов.Как отмечает издание, некоторые из американских фирм, чьи продукты попадают к китайским военным научно-исследовательским группам, были бенефициарами грантов министерства обороны США на продвижение передовых инноваций, согласно базе данных федеральной программы, что наводит на мысль о том, что Пентагон субсидирует китайские военные достижения."Это очень настораживает, потому что технологии, которые могут использоваться для разработки гиперзвукового оружия, финансировались за счет американских налогоплательщиков, через правительство США, в итоге оказались в Китае", - приводит газета слова директора центра инициатив по национальной безопасности в университете Колорадо города Боулдер Иена Бойда, который проводит экспериментальные исследования в области гиперзвуковых технологий.Как пишет Washington Post, непрерывный поток высокотехнологичного программного обеспечения, идущий в важнейшую область исследований, в которой китайские военные пытаются опередить США, показывает, насколько сложная задача стоит перед Вашингтоном по предотвращению использования китайскими военными американских инноваций.

https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html

https://ria.ru/20221015/mgimo-1823793836.html

https://ria.ru/20221012/istrebitel-1822277628.html

сша

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, китай, министерство обороны сша