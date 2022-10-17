https://ria.ru/20221017/kitay-1824573540.html

Китай продолжает улучшать деловой климат

Китай продолжает улучшать деловой климат - РИА Новости, 17.10.2022

Китай продолжает улучшать деловой климат

В течение последних 10 лет правительства всех уровней Китая непрерывно совершенствуют функции органов власти, повышают эффективность услуг, улучшают деловой... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:44

2022-10-17T12:44

2022-10-17T12:44

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экономика

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министерство коммерции кнр

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МОСКВА, 17 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В течение последних 10 лет правительства всех уровней Китая непрерывно совершенствуют функции органов власти, повышают эффективность услуг, улучшают деловой климат и стимулируют социально-экономическое развитие путем проведения реформы по упрощению и улучшению административных процедур.В Китае изданы "Правила управления регистрацией субъектов рынка", которые предоставили правовые гарантии для защиты законных прав и интересов субъектов рынка, а также стали стимулом для бизнеса и инноваций. Сокращение повторных проверок и отмена процедур, не требующих административного разрешения, позволяют непрерывно снижать порог требований при выходе на рынок. Последовательно сокращается время, необходимое для открытия предприятия. В конце 2020 года в Китае была реализована система регистрации предприятия за 4 рабочих дня, а в некоторых городах лицензию на ведение коммерческой деятельности можно получить в течение одного дня после подачи заявления.К настоящему времени Китай совершил огромный скачок в рейтинге удобства открытия предприятий, переместившись со 150-го места на 27-е. В связи с этим непрерывно растет число субъектов рынка. По состоянию на конец августа текущего года в Китае зарегистрировано 163 миллиона субъектов рынка (в том числе, 51 миллион предприятий и 109 миллионов индивидуальных предпринимателей), что на 100 миллионов больше, чем в 2012 году. Среднегодовой прирост составил 12%. Различные субъекты рынка сыграли важную роль в стимулировании инноваций, увеличении занятости, повышении уровня благосостояния народа.В полной мере реализована модель управления, сочетающая в себе предварительное предоставление так называемого “национального режима” для иностранных инвестиций и использование негативных списков. Разработан и введен в действие закон КНР "Об иностранных инвестициях". Поощряется справедливая конкуренция между китайскими и иностранными предприятиями. Согласно данным, полученным в конце августа текущего года, с 2012 года количество предприятий с иностранным капиталом в Китае увеличилось на 51,5% — с 441 тысячи до 668 тысяч. Наблюдается постепенная переориентация иностранных инвестиций с трудоемких отраслей производства на сферу высоких технологий, а также глубокая интеграция в экономику Китая, что является знаком доверия к будущему китайской экономики. Данные министерства коммерции КНР показывают, что за первые 8 месяцев текущего года реально используемый иностранный капитал Китая увеличился на 20,2% и составил 138,4 миллиарда долларов.Органы контроля и управления рынком внедряют инновационные методы регулирования, создают систему открытой информации о предприятиях, формируют список допустивших серьезные нарушения и утративших доверие предприятий, содействуют систематическому управлению кредитными рисками предприятий. В целях сохранения справедливой рыночной конкуренции издано "Антимонопольное руководство в сфере платформенной экономики" и другие документы, которые усовершенствовали антимонопольную систему. Издание "Подробных правил системы проверок для справедливой конкуренции" позволило усилить расследования злоупотреблений административной властью, ограничивающих торговлю, препятствующих свободному движению в регионах товаров и их составных частей, а также мешающих конкуренции. В 2021 году было создано государственное антимонопольное управление. В скором времени будет создана общенациональная платформа по регулированию интернет-транзакций, что повысит уровень контроля рисков на онлайн-рынках и улучшит средства раннего предупреждения.Правительства всех уровней проводят реформу "Интернет + правительственные услуги", которая устраняет временные и территориальные ограничения, внедряют такие меры, как интегрированная онлайн-платформа обслуживания, межпровинциальная платформа обслуживания, служба “одного окна”. Все это обеспечивает своевременное и доступное предоставление госуслуг как рынку, так и людям, позволяя ощутить преимущества проводимых реформ.Посредством проведения реформ Китай стремится создать рыночно-ориентированные, международные, соответствующие требованиям закона условия для ведения предпринимательской деятельности, чтобы предприятия могли честно конкурировать и нормально развиваться в справедливой, открытой и доступной среде. К настоящему времени во Всемирном индексе удобства ведения бизнеса Китай переместился с 96-го места на 31-е, войдя в число лучших стран в мире по масштабам совершенствования условий для ведения предпринимательской деятельности.

https://ria.ru/20221012/kitay-1823400598.html

https://ria.ru/20221014/forum-1824065334.html

https://ria.ru/20221012/kitay-1823402933.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, технологии, министерство коммерции кнр