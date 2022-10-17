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Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России, заявили в ЕС - РИА Новости, 17.10.2022
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Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России, заявили в ЕС
Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России, заявили в ЕС - РИА Новости, 17.10.2022
Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России, заявили в ЕС
КНР из-за поддержки РФ вступила в более прямое соперничество с западными демократиями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, который главы... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:48
2022-10-17T08:48
в мире
китай
евросоюз
пекин
россия
москва
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. КНР из-за поддержки РФ вступила в более прямое соперничество с западными демократиями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, который главы МИД стран-членов обсудят на предстоящем саммите.В документе отмечается, что укрепление связей между Пекином и Москвой после начала спецоперации на Украине - это тревожное развитие событий. Поддержка со стороны КНР "привела к тому, что Китай вступил в более непосредственное соперничество с западными демократиями".Странам-членам рекомендуется более тесно сотрудничать с США и другими странами Индо-Тихоокеанского региона, а также снизить зависимость от Пекина. Потенциал сотрудничества с КНР признают только в сферах здравоохранения и окружающей среды.
https://ria.ru/20221016/ukraina-1824358838.html
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в мире, китай, евросоюз, пекин, россия, москва
В мире, Китай, Евросоюз, Пекин, Россия, Москва
08:48 17.10.2022
 
Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России, заявили в ЕС

В ЕС заявили, что Китай из-за поддержки России начал соперничать с западными демократиями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. КНР из-за поддержки РФ вступила в более прямое соперничество с западными демократиями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, который главы МИД стран-членов обсудят на предстоящем саммите.
В документе отмечается, что укрепление связей между Пекином и Москвой после начала спецоперации на Украине - это тревожное развитие событий. Поддержка со стороны КНР "привела к тому, что Китай вступил в более непосредственное соперничество с западными демократиями".
Странам-членам рекомендуется более тесно сотрудничать с США и другими странами Индо-Тихоокеанского региона, а также снизить зависимость от Пекина. Потенциал сотрудничества с КНР признают только в сферах здравоохранения и окружающей среды.
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