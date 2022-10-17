https://ria.ru/20221017/kitay-1824503746.html

Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России, заявили в ЕС

Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России, заявили в ЕС - РИА Новости, 17.10.2022

Китай стал соперничать с Западом из-за поддержки России, заявили в ЕС

КНР из-за поддержки РФ вступила в более прямое соперничество с западными демократиями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, который главы... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:48

2022-10-17T08:48

2022-10-17T08:48

в мире

китай

евросоюз

пекин

россия

москва

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. КНР из-за поддержки РФ вступила в более прямое соперничество с западными демократиями, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, который главы МИД стран-членов обсудят на предстоящем саммите.В документе отмечается, что укрепление связей между Пекином и Москвой после начала спецоперации на Украине - это тревожное развитие событий. Поддержка со стороны КНР "привела к тому, что Китай вступил в более непосредственное соперничество с западными демократиями".Странам-членам рекомендуется более тесно сотрудничать с США и другими странами Индо-Тихоокеанского региона, а также снизить зависимость от Пекина. Потенциал сотрудничества с КНР признают только в сферах здравоохранения и окружающей среды.

https://ria.ru/20221016/ukraina-1824358838.html

китай

пекин

россия

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, евросоюз, пекин, россия, москва