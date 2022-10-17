https://ria.ru/20221017/kiev-1824565314.html

Глава МИД Греции посетит Киев

Глава МИД Греции посетит Киев - РИА Новости, 17.10.2022

Глава МИД Греции посетит Киев

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует во вторник посетить Киев, об этом он сообщил по прибытии на Совет по иностранным делам Европейского союза РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:21

2022-10-17T12:21

2022-10-17T12:21

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует во вторник посетить Киев, об этом он сообщил по прибытии на Совет по иностранным делам Европейского союза в Люксембурге."У нас будет возможность сегодня в Совете провести новое обсуждение ситуации, которая сложилась на Украине. Для меня это крайне важно, так как я надеюсь завтра быть в Киеве", - сказал Дендиас.Первоначально поездка планировалась на 6 октября, но ее сроки переносились.Дендиас сказал, что СМИД также обсудит соглашение между Израилем и Ливаном, которое касается морских зон."У меня также будет возможность проинформировать Совет о так называемом "меморандуме", подписанном между правительством Триполи и Турцией по эксплуатации ресурсов морских зон", - сказал глава МИД Греции.По его словам, этот меморандум создает дополнительные риски для безопасности и стабильности в Средиземноморье.В начале октября находившийся с визитом в Триполи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел ПНЕ Наджля Манкуш подписали меморандумы о сотрудничестве двух стран в нефтегазовом секторе, предполагающие в том числе проведение совместной геологоразведки.Вслед за подписанием соглашения появился текст заявления председателя базирующейся на востоке Ливии Палаты представителей Акилы Салеха, в котором он назвал "незаконным любое соглашение, подписанное кабмином Абдельхамида Дбейбы, в связи с истечением срока его полномочий 24 декабря" 2021 года.Главы МИД Египта Самех Шукри и Греции Никос Дендиас 9 октября после переговоров назвали незаконными подписанные между правительством национального единства (ПНЕ) Ливии и Турцией соглашения о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.Шукри сказал, что правительство в Триполи, чьи полномочия истекли, не имеет права заключать соглашения или меморандумы о взаимопонимании. Дендиас также отметил, что соглашение "противоречит принципам ООН", а ливийское правительство национального единства давно прекратило свое существование и не представляет ливийский народ и не может подписывать или продлевать соглашения, касающиеся будущего страны.Президент Турции Тайип Эрдоган и бывший глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролировавший лишь часть территории Ливии , в конце ноября 2019 года подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. Греция считает меморандум незаконным, нарушающим права Греции на шельф и исключительную экономическую зону.

https://ria.ru/20221017/mask-1824447510.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221017/izrail-1824562674.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

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