Глава МИД Греции посетит Киев
Глава МИД Греции Дендиас во вторник посетит Киев
Глава МИД Греции Никос Дендиас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас планирует во вторник посетить Киев, об этом он сообщил по прибытии на Совет по иностранным делам Европейского союза в Люксембурге.
"У нас будет возможность сегодня в Совете провести новое обсуждение ситуации, которая сложилась на Украине. Для меня это крайне важно, так как я надеюсь завтра быть в Киеве", - сказал Дендиас.
Вчера, 08:00Шоу Илона Маска показало Украине, кто ее хозяин
Первоначально поездка планировалась на 6 октября, но ее сроки переносились.
"У меня также будет возможность проинформировать Совет о так называемом "меморандуме", подписанном между правительством Триполи и Турцией по эксплуатации ресурсов морских зон", - сказал глава МИД Греции.
По его словам, этот меморандум создает дополнительные риски для безопасности и стабильности в Средиземноморье.
11 октября, 08:00Началась новая стадия демонтажа Украины
В начале октября находившийся с визитом в Триполи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел ПНЕ Наджля Манкуш подписали меморандумы о сотрудничестве двух стран в нефтегазовом секторе, предполагающие в том числе проведение совместной геологоразведки.
Вслед за подписанием соглашения появился текст заявления председателя базирующейся на востоке Ливии Палаты представителей Акилы Салеха, в котором он назвал "незаконным любое соглашение, подписанное кабмином Абдельхамида Дбейбы, в связи с истечением срока его полномочий 24 декабря" 2021 года.
Главы МИД Египта Самех Шукри и Греции Никос Дендиас 9 октября после переговоров назвали незаконными подписанные между правительством национального единства (ПНЕ) Ливии и Турцией соглашения о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.
Шукри сказал, что правительство в Триполи, чьи полномочия истекли, не имеет права заключать соглашения или меморандумы о взаимопонимании. Дендиас также отметил, что соглашение "противоречит принципам ООН", а ливийское правительство национального единства давно прекратило свое существование и не представляет ливийский народ и не может подписывать или продлевать соглашения, касающиеся будущего страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган и бывший глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролировавший лишь часть территории Ливии , в конце ноября 2019 года подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. Греция считает меморандум незаконным, нарушающим права Греции на шельф и исключительную экономическую зону.