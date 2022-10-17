https://ria.ru/20221017/khmelnitskiy-1824603206.html

Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе

Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе

Взрывы раздаются в Хмельницкой области Украины в понедельник, сообщил глава обладминистрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:17

2022-10-17T14:17

2022-10-17T14:17

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хмельницкая область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Хмельницкой области Украины в понедельник, сообщил глава обладминистрации Сергей Гамалий."В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221017/dnepropetrovsk-1824567320.html

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Кирилл Волков

в мире, хмельницкая область, украина, ситуация в днр и лнр