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Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе - РИА Новости, 17.10.2022
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Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе
Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе
Взрывы раздаются в Хмельницкой области Украины в понедельник, сообщил глава обладминистрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:17
2022-10-17T14:17
в мире
хмельницкая область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Хмельницкой области Украины в понедельник, сообщил глава обладминистрации Сергей Гамалий."В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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в мире, хмельницкая область, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Хмельницкая область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:17 17.10.2022
 
Власти Хмельницкой области сообщили о взрывах в регионе

Глава Хмельницкой области Гамалий сообщил, что в регионе слышны взрывы

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в Хмельницкой области Украины в понедельник, сообщил глава обладминистрации Сергей Гамалий.
"В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Вид на Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 12:27Специальная военная операция на Украине
Днепропетровские власти заявили о новом ракетном ударе по инфраструктуре
 
В миреХмельницкая областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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