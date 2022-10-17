https://ria.ru/20221017/kherson-1824634030.html

Местные власти рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении

Местные власти рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.10.2022

Местные власти рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении

Киев за последние 1,5 месяца на херсонском направлении потерял более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и семь вертолетов, убиты свыше 9,8... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:56

2022-10-17T15:56

2022-10-17T15:56

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

кирилл стремоусов

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Киев за последние 1,5 месяца на херсонском направлении потерял более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и семь вертолетов, убиты свыше 9,8 тысячи украинских военных, включая наемников, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Если мы говорим о том, сколько всего (потерь) было за 1,5 месяца безуспешных попыток, то только по сводкам Минобороны, укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 пикапов с пулеметами, 36 самолетов, семь вертолетов. Суммарно - 1 590 единиц техники. Это только на херсонском направлении. И примерно около 9 800 отобранных кадровых наемников потеряли убитыми", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

херсонская область

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , кирилл стремоусов, украина, вооруженные силы украины