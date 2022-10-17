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Местные власти рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Местные власти рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении
Местные власти рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.10.2022
Местные власти рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении
Киев за последние 1,5 месяца на херсонском направлении потерял более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и семь вертолетов, убиты свыше 9,8... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:56
2022-10-17T15:56
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
кирилл стремоусов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Киев за последние 1,5 месяца на херсонском направлении потерял более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и семь вертолетов, убиты свыше 9,8 тысячи украинских военных, включая наемников, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Если мы говорим о том, сколько всего (потерь) было за 1,5 месяца безуспешных попыток, то только по сводкам Минобороны, укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 пикапов с пулеметами, 36 самолетов, семь вертолетов. Суммарно - 1 590 единиц техники. Это только на херсонском направлении. И примерно около 9 800 отобранных кадровых наемников потеряли убитыми", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
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безопасность, херсонская область , кирилл стремоусов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Украина, Вооруженные силы Украины
15:56 17.10.2022
 
Местные власти рассказали о потерях Киева на Херсонском направлении

Стремоусов: Киев с августа на Херсонском направлении потерял около 9,8 тысячи военных

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота российских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа российских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа российских артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Киев за последние 1,5 месяца на херсонском направлении потерял более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и семь вертолетов, убиты свыше 9,8 тысячи украинских военных, включая наемников, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Если мы говорим о том, сколько всего (потерь) было за 1,5 месяца безуспешных попыток, то только по сводкам Минобороны, укронацисты потеряли около 320 танков, около 250 БМП, 542 боевые бронированные машины, 335 пикапов с пулеметами, 36 самолетов, семь вертолетов. Суммарно - 1 590 единиц техники. Это только на херсонском направлении. И примерно около 9 800 отобранных кадровых наемников потеряли убитыми", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьКирилл СтремоусовУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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