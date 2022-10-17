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Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/kherson-1824623552.html
Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает
Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает - РИА Новости, 17.10.2022
Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает
Ситуация на херсонском направлении контролируемая, городу Херсону ничего не угрожает, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:29
2022-10-17T15:43
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ситуация на херсонском направлении контролируемая, городу Херсону ничего не угрожает, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Если говорить объективно, то ситуация полностью контролируема министерством обороны РФ, Росгвардией. Ничего в данный момент городу Херсону не угрожает", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
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херсон, херсонская область , кирилл стремоусов, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:29 17.10.2022 (обновлено: 15:43 17.10.2022)
 
Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает

Стремоусов назвал ситуацию на Херсонском направлении контролируемой

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ситуация на херсонском направлении контролируемая, городу Херсону ничего не угрожает, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Если говорить объективно, то ситуация полностью контролируема министерством обороны РФ, Росгвардией. Ничего в данный момент городу Херсону не угрожает", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
13:08Специальная военная операция на Украине
В Херсоне восстановили работу сотовой связи и интернета
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьКирилл СтремоусовРоссияБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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