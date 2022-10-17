https://ria.ru/20221017/kherson-1824623552.html
Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает
Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает - РИА Новости, 17.10.2022
Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает
Ситуация на херсонском направлении контролируемая, городу Херсону ничего не угрожает, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:29
2022-10-17T15:29
2022-10-17T15:43
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ситуация на херсонском направлении контролируемая, городу Херсону ничего не угрожает, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Если говорить объективно, то ситуация полностью контролируема министерством обороны РФ, Росгвардией. Ничего в данный момент городу Херсону не угрожает", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221017/kherson-1824583774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:29 17.10.2022 (обновлено: 15:43 17.10.2022)
Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает
Стремоусов назвал ситуацию на Херсонском направлении контролируемой