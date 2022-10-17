https://ria.ru/20221017/kherson-1824583774.html
В Херсоне восстановили работу сотовой связи и интернета
В Херсоне восстановили работу сотовой связи и интернета - РИА Новости, 17.10.2022
В Херсоне восстановили работу сотовой связи и интернета
Сотовая связь и интернет вернулись в Херсон после наблюдавшихся в понедельник перебоев в их работе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:08
2022-10-17T13:08
2022-10-17T13:08
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ХЕРСОН, 17 окт - РИА Новости. Сотовая связь и интернет вернулись в Херсон после наблюдавшихся в понедельник перебоев в их работе, передает корреспондент РИА Новости.Проблемы с сотовой связью начались в городе после полуночи, не работал мобильный интернет, также был отключена передача сигнала по наземным линиями связи. В городе не работали банкоматы, терминалы безналичной оплаты.Приблизительно в 12.45 мск в понедельник связь была восстановлена.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Херсон, Донецкая Народная Республика, Технологии
В Херсоне восстановили работу сотовой связи и интернета
В Херсоне после перебоев восстановили работу сотовой связи и интернета