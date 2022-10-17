https://ria.ru/20221017/kherson-1824583774.html

В Херсоне восстановили работу сотовой связи и интернета

В Херсоне восстановили работу сотовой связи и интернета - РИА Новости, 17.10.2022

В Херсоне восстановили работу сотовой связи и интернета

Сотовая связь и интернет вернулись в Херсон после наблюдавшихся в понедельник перебоев в их работе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:08

2022-10-17T13:08

2022-10-17T13:08

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ХЕРСОН, 17 окт - РИА Новости. Сотовая связь и интернет вернулись в Херсон после наблюдавшихся в понедельник перебоев в их работе, передает корреспондент РИА Новости.Проблемы с сотовой связью начались в городе после полуночи, не работал мобильный интернет, также был отключена передача сигнала по наземным линиями связи. В городе не работали банкоматы, терминалы безналичной оплаты.Приблизительно в 12.45 мск в понедельник связь была восстановлена.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

россия

херсон

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в мире, владимир путин, россия, херсон, донецкая народная республика, технологии