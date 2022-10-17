https://ria.ru/20221017/kherson-1824544841.html
В Херсоне возникли перебои с сотовой связью
В Херсоне возникли перебои с сотовой связью - РИА Новости, 17.10.2022
В Херсоне возникли перебои с сотовой связью
Перебои в работе сотовой связи и интернета возникли в Херсоне, причины выясняются, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:15
2022-10-17T11:15
2022-10-17T11:36
происшествия
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 17 окт - РИА Новости. Перебои в работе сотовой связи и интернета возникли в Херсоне, причины выясняются, передает корреспондент РИА Новости.Мобильный интернет не работает, в ряде гостиниц и учреждений отсутствует и стационарный. Звонить по сотовой связи в настоящее время крайне затруднительно: чтобы дозвониться из Херсона или в Херсон, нужно совершить несколько попыток.При этом электроснабжение города продолжается в нормальном режиме, обстрелов в последние дни зафиксировано не было, сообщает корреспондент.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, херсон, херсонская область
Происшествия, Херсон, Херсонская область
11:15 17.10.2022 (обновлено: 11:36 17.10.2022)
В Херсоне возникли перебои с сотовой связью
Перебои с сотовой связью и интернетом возникли в Херсоне
ХЕРСОН, 17 окт - РИА Новости. Перебои в работе сотовой связи и интернета возникли в Херсоне, причины выясняются, передает корреспондент РИА Новости.
Мобильный интернет не работает, в ряде гостиниц и учреждений отсутствует и стационарный. Звонить по сотовой связи в настоящее время крайне затруднительно: чтобы дозвониться из Херсона или в Херсон, нужно совершить несколько попыток.
При этом электроснабжение города продолжается в нормальном режиме, обстрелов в последние дни зафиксировано не было, сообщает корреспондент.
Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.