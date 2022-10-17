https://ria.ru/20221017/kherson-1824544841.html

В Херсоне возникли перебои с сотовой связью

В Херсоне возникли перебои с сотовой связью - РИА Новости, 17.10.2022

В Херсоне возникли перебои с сотовой связью

Перебои в работе сотовой связи и интернета возникли в Херсоне, причины выясняются, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:15

2022-10-17T11:15

2022-10-17T11:36

происшествия

херсон

херсонская область

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ХЕРСОН, 17 окт - РИА Новости. Перебои в работе сотовой связи и интернета возникли в Херсоне, причины выясняются, передает корреспондент РИА Новости.Мобильный интернет не работает, в ряде гостиниц и учреждений отсутствует и стационарный. Звонить по сотовой связи в настоящее время крайне затруднительно: чтобы дозвониться из Херсона или в Херсон, нужно совершить несколько попыток.При этом электроснабжение города продолжается в нормальном режиме, обстрелов в последние дни зафиксировано не было, сообщает корреспондент.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсон, херсонская область