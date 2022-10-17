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В Херсоне возникли перебои с сотовой связью - РИА Новости, 17.10.2022
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В Херсоне возникли перебои с сотовой связью
В Херсоне возникли перебои с сотовой связью - РИА Новости, 17.10.2022
В Херсоне возникли перебои с сотовой связью
Перебои в работе сотовой связи и интернета возникли в Херсоне, причины выясняются, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:15
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происшествия
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херсонская область
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ХЕРСОН, 17 окт - РИА Новости. Перебои в работе сотовой связи и интернета возникли в Херсоне, причины выясняются, передает корреспондент РИА Новости.Мобильный интернет не работает, в ряде гостиниц и учреждений отсутствует и стационарный. Звонить по сотовой связи в настоящее время крайне затруднительно: чтобы дозвониться из Херсона или в Херсон, нужно совершить несколько попыток.При этом электроснабжение города продолжается в нормальном режиме, обстрелов в последние дни зафиксировано не было, сообщает корреспондент.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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происшествия, херсон, херсонская область
Происшествия, Херсон, Херсонская область
11:15 17.10.2022 (обновлено: 11:36 17.10.2022)
 
В Херсоне возникли перебои с сотовой связью

Перебои с сотовой связью и интернетом возникли в Херсоне

© Fotolia / Robert KneschkeТелефон в руках
Телефон в руках - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Fotolia / Robert Kneschke
Телефон в руках. Архивное фото
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ХЕРСОН, 17 окт - РИА Новости. Перебои в работе сотовой связи и интернета возникли в Херсоне, причины выясняются, передает корреспондент РИА Новости.
Мобильный интернет не работает, в ряде гостиниц и учреждений отсутствует и стационарный. Звонить по сотовой связи в настоящее время крайне затруднительно: чтобы дозвониться из Херсона или в Херсон, нужно совершить несколько попыток.
При этом электроснабжение города продолжается в нормальном режиме, обстрелов в последние дни зафиксировано не было, сообщает корреспондент.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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