https://ria.ru/20221017/kherson-1824500649.html

В Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр

В Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр - РИА Новости, 17.10.2022

В Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр

Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:16

2022-10-17T08:16

2022-10-17T08:16

в мире

кирилл стремоусов

владимир путин

днепр (город)

россия

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Сейчас для них форсировать Днепр – это самоубийство", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, в регионе выстроена надежная линия обороны.Ранее Стремоусов сообщал, что украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221014/kherson-1823896346.html

днепр (город)

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, днепр (город), россия, херсонская область