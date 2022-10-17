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В Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр - РИА Новости, 17.10.2022
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В Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр
В Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр - РИА Новости, 17.10.2022
В Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр
Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:16
2022-10-17T08:16
в мире
кирилл стремоусов
владимир путин
днепр (город)
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Сейчас для них форсировать Днепр – это самоубийство", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, в регионе выстроена надежная линия обороны.Ранее Стремоусов сообщал, что украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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в мире, кирилл стремоусов, владимир путин, днепр (город), россия, херсонская область
В мире, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Днепр (город), Россия, Херсонская область
08:16 17.10.2022
 
В Херсонской области предостерегли Киев от попытки форсировать Днепр

Стремоусов: попытки ВСУ форсировать Днепр обернутся для них самоубийством

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области обернутся для них самоубийством, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Сейчас для них форсировать Днепр – это самоубийство", - сказал Стремоусов агентству.
По его словам, в регионе выстроена надежная линия обороны.
Ранее Стремоусов сообщал, что украинские войска могут предпринять попытку добиться прорыва дамбы Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории и форсировать Днепр.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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В миреКирилл СтремоусовВладимир ПутинДнепр (город)РоссияХерсонская область
 
 
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