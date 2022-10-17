https://ria.ru/20221017/kharkov-1824531182.html

В Харькове остановилось метро и пропал свет

В Харькове остановилось метро и пропал свет - РИА Новости, 17.10.2022

В Харькове остановилось метро и пропал свет

Метро не работает в Харькове на Украине, сообщает городской метрополитен в Telegram. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:21

2022-10-17T10:21

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Метро не работает в Харькове на Украине, сообщает городской метрополитен в Telegram."По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метрополитена", - говорится в сообщении.Как сообщает украинское издание "Страна.ua", по данным местных жителей, в некоторых районах города пропал свет.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822770734.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, украина, в мире, ситуация в днр и лнр