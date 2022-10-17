https://ria.ru/20221017/kharkov-1824531182.html
В Харькове остановилось метро и пропал свет
В Харькове остановилось метро и пропал свет - РИА Новости, 17.10.2022
В Харькове остановилось метро и пропал свет
Метро не работает в Харькове на Украине, сообщает городской метрополитен в Telegram. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:21
2022-10-17T10:21
2022-10-17T10:36
специальная военная операция на украине
харьков
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Метро не работает в Харькове на Украине, сообщает городской метрополитен в Telegram."По техническим причинам временно прекращено движение по линиям харьковского метрополитена", - говорится в сообщении.Как сообщает украинское издание "Страна.ua", по данным местных жителей, в некоторых районах города пропал свет.
https://ria.ru/20221010/kiev-1822770734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
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10:21 17.10.2022 (обновлено: 10:36 17.10.2022)
В Харькове остановилось метро и пропал свет
В Харькове остановилось метро, в некоторых районах города пропал свет