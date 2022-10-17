Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/khabarovsk-1824547070.html
В Хабаровске мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц
В Хабаровске мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц - РИА Новости, 17.10.2022
В Хабаровске мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц
Не служившего в армии жителя Хабаровска с плохим зрением уже третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на предоставленные в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:22
2022-10-17T11:54
здоровье - общество
хабаровск
бикин
россия
общероссийский народный фронт
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824160928_0:165:3014:1860_1920x0_80_0_0_8f6318a6222326cd9302374509c6769e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Не служившего в армии жителя Хабаровска с плохим зрением уже третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на предоставленные в военкоматы документы, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ)."Первый раз прибыл по повестке 26 сентября, увезли в Бикин на военную подготовку. Там посмотрели документы и отправили домой, так как не служил, боевого опыта нет и зрение минус 7. На следующий день Анатолий пришел в военкомат забрать военный билет, но в военкомате отказались выдать документы, закрыли дверь и заставили подписать новую повестку на 12 октября", - говорится в релизе.В назначенный день, по данным общественников, мужчина прибыл в военкомат, откуда его отправили в воинскую часть в Князе–Волконское. Там проверили документы, вновь сказали "Нам такие не нужны" и отправили назад в Хабаровск."В военкомате Индустриального района отправили писать объяснительную и по завершению выдали повестку в третий раз, на 20-е число. Молодой человек обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему еще после первого раза должны были поставить отметку о негодности к воинской службе. Дома семья переживает, на работе приходится предоставлять справки, и мы задаем вопрос: зачем призывать третий раз, если два раза в разных воинских частях отправили домой?" - отмечается в сообщении.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824532907.html
https://ria.ru/20221016/mobilizatsiya-1824374833.html
https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html
хабаровск
бикин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824160928_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ea5fc3e42fc289d30e6de1ded1a7d555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, хабаровск, бикин, россия, общероссийский народный фронт, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Здоровье - Общество, Хабаровск, Бикин, Россия, Общероссийский народный фронт, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
11:22 17.10.2022 (обновлено: 11:54 17.10.2022)
 
В Хабаровске мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц

В ОНФ рассказали, что не служившего в армии хабаровчанина призвали третий раз за месяц

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет призывника
Военный билет призывника - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет призывника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Не служившего в армии жителя Хабаровска с плохим зрением уже третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на предоставленные в военкоматы документы, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Первый раз прибыл по повестке 26 сентября, увезли в Бикин на военную подготовку. Там посмотрели документы и отправили домой, так как не служил, боевого опыта нет и зрение минус 7. На следующий день Анатолий пришел в военкомат забрать военный билет, но в военкомате отказались выдать документы, закрыли дверь и заставили подписать новую повестку на 12 октября", - говорится в релизе.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
10:26
Мурманские власти предложили надбавки мобилизованным с Крайнего Севера
В назначенный день, по данным общественников, мужчина прибыл в военкомат, откуда его отправили в воинскую часть в Князе–Волконское. Там проверили документы, вновь сказали "Нам такие не нужны" и отправили назад в Хабаровск.
"В военкомате Индустриального района отправили писать объяснительную и по завершению выдали повестку в третий раз, на 20-е число. Молодой человек обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему еще после первого раза должны были поставить отметку о негодности к воинской службе. Дома семья переживает, на работе приходится предоставлять справки, и мы задаем вопрос: зачем призывать третий раз, если два раза в разных воинских частях отправили домой?" - отмечается в сообщении.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 09:36
Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла целей
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 08:00
Уроки патриотизма дает реальность
 
Здоровье - ОбществоХабаровскБикинРоссияОбщероссийский народный фронтГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала