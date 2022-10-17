https://ria.ru/20221017/khabarovsk-1824547070.html

В Хабаровске мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц

В Хабаровске мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц - РИА Новости, 17.10.2022

В Хабаровске мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц

Не служившего в армии жителя Хабаровска с плохим зрением уже третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на предоставленные в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:22

2022-10-17T11:22

2022-10-17T11:54

здоровье - общество

хабаровск

бикин

россия

общероссийский народный фронт

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Не служившего в армии жителя Хабаровска с плохим зрением уже третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на предоставленные в военкоматы документы, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ)."Первый раз прибыл по повестке 26 сентября, увезли в Бикин на военную подготовку. Там посмотрели документы и отправили домой, так как не служил, боевого опыта нет и зрение минус 7. На следующий день Анатолий пришел в военкомат забрать военный билет, но в военкомате отказались выдать документы, закрыли дверь и заставили подписать новую повестку на 12 октября", - говорится в релизе.В назначенный день, по данным общественников, мужчина прибыл в военкомат, откуда его отправили в воинскую часть в Князе–Волконское. Там проверили документы, вновь сказали "Нам такие не нужны" и отправили назад в Хабаровск."В военкомате Индустриального района отправили писать объяснительную и по завершению выдали повестку в третий раз, на 20-е число. Молодой человек обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему еще после первого раза должны были поставить отметку о негодности к воинской службе. Дома семья переживает, на работе приходится предоставлять справки, и мы задаем вопрос: зачем призывать третий раз, если два раза в разных воинских частях отправили домой?" - отмечается в сообщении.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824532907.html

https://ria.ru/20221016/mobilizatsiya-1824374833.html

https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html

хабаровск

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здоровье - общество, хабаровск, бикин, россия, общероссийский народный фронт, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии