11:22 17.10.2022 (обновлено: 11:54 17.10.2022)
В Хабаровске мужчину ошибочно призвали третий раз за месяц
В ОНФ рассказали, что не служившего в армии хабаровчанина призвали третий раз за месяц
Военный билет призывника. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Не служившего в армии жителя Хабаровска с плохим зрением уже третий раз за месяц призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на предоставленные в военкоматы документы, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Первый раз прибыл по повестке 26 сентября, увезли в Бикин на военную подготовку. Там посмотрели документы и отправили домой, так как не служил, боевого опыта нет и зрение минус 7. На следующий день Анатолий пришел в военкомат забрать военный билет, но в военкомате отказались выдать документы, закрыли дверь и заставили подписать новую повестку на 12 октября", - говорится в релизе.
В назначенный день, по данным общественников, мужчина прибыл в военкомат, откуда его отправили в воинскую часть в Князе–Волконское. Там проверили документы, вновь сказали "Нам такие не нужны" и отправили назад в Хабаровск.
"В военкомате Индустриального района отправили писать объяснительную и по завершению выдали повестку в третий раз, на 20-е число. Молодой человек обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему еще после первого раза должны были поставить отметку о негодности к воинской службе. Дома семья переживает, на работе приходится предоставлять справки, и мы задаем вопрос: зачем призывать третий раз, если два раза в разных воинских частях отправили домой?" - отмечается в сообщении.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.
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