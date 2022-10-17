https://ria.ru/20221017/keshbek-1824531442.html

В РСТ рассказали, сколько туристов откажутся от поездок при отмене кешбэка

В РСТ рассказали, сколько туристов откажутся от поездок при отмене кешбэка - РИА Новости, 17.10.2022

В РСТ рассказали, сколько туристов откажутся от поездок при отмене кешбэка

Около полумиллиона туристов могут отказаться от отдыха в следующем году из-за непродления программы кешбэка, заявили РИА Новости в пресс-службе РСТ. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:21

2022-10-17T18:21

2022-10-17T18:21

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

российский союз туриндустрии (рст)

кешбэк

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Около полумиллиона туристов могут отказаться от отдыха в следующем году из-за непродления программы кешбэка, заявили РИА Новости в пресс-службе РСТ.В объединении привели в пример исследование НИУ ВШЭ, которое показало, что акция оказывает значительное влияние на решение граждан поехать в отпуск. По результатам опроса, 15 процентов участников программы точно не рассматривали для себя поездку без получения кешбэка."С начала 2022 года порядка три миллиона граждан отдохнули в России, купив туры с кешбэком. Значит, упомянутые в исследовании НИУ ВШЭ 15 процентов, которые никуда бы не поехали без этой программы, это порядка 450 тысяч человек. То есть, именно такое число россиян в будущем году могут отказаться от путешествия по стране", — сказал глава союза Илья Уманский.В РСТ подсчитали, что во время первого этапа, который продлился с 21 по 28 августа 2020 года, туры с кешбэком купили порядка 17,4 тысячи путешественников, то есть в среднем 2,5 тысячи в день. "В рамках последнего окна продаж с 25 августа по 10 сентября 600 тысяч россиян приобрели путевки с кешбэком. В среднем — 35,3 тысячи отдыхающих в день. Это на 93 процента больше, чем первый раз. Значит, популярность программы выросла больше чем в 14 раз", — указали в РСТ.В союзе также рассказали, что в Санкт-Петербурге приток туристов в этом году благодаря программе кешбэка составил 20 процентов, в Новосибирске — 30 процентов. При этом РСТ возлагает надежды на Ростуризм, так как ранее руководитель ведомства Зарина Догузова заявила, что к вопросу финансирования программы планируется вернуться в ходе исполнения федерального бюджета в следующем году.В рамках программы кешбэка путешественникам при ряде условий на карты возвращается 20 процентов от покупки путевки или размещения в отеле. В РСТ напомнили, что Минфин не заложил в бюджет 2023 года и плановый период 2024-2025 годов финансирование программы туристического кешбэка.

https://ria.ru/20221006/keshbek-1821971802.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, зарина догузова, российский союз туриндустрии (рст), кешбэк