В РСТ рассказали, сколько туристов откажутся от поездок при отмене кешбэка
В РСТ рассказали, что при отмене кешбэка от покупки путевки откажутся сотни тысяч туристов
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Около полумиллиона туристов могут отказаться от отдыха в следующем году из-за непродления программы кешбэка, заявили РИА Новости в пресс-службе РСТ.
В объединении привели в пример исследование НИУ ВШЭ, которое показало, что акция оказывает значительное влияние на решение граждан поехать в отпуск. По результатам опроса, 15 процентов участников программы точно не рассматривали для себя поездку без получения кешбэка.
"С начала 2022 года порядка три миллиона граждан отдохнули в России, купив туры с кешбэком. Значит, упомянутые в исследовании НИУ ВШЭ 15 процентов, которые никуда бы не поехали без этой программы, это порядка 450 тысяч человек. То есть, именно такое число россиян в будущем году могут отказаться от путешествия по стране", — сказал глава союза Илья Уманский.
В РСТ подсчитали, что во время первого этапа, который продлился с 21 по 28 августа 2020 года, туры с кешбэком купили порядка 17,4 тысячи путешественников, то есть в среднем 2,5 тысячи в день.
"В рамках последнего окна продаж с 25 августа по 10 сентября 600 тысяч россиян приобрели путевки с кешбэком. В среднем — 35,3 тысячи отдыхающих в день. Это на 93 процента больше, чем первый раз. Значит, популярность программы выросла больше чем в 14 раз", — указали в РСТ.
В союзе также рассказали, что в Санкт-Петербурге приток туристов в этом году благодаря программе кешбэка составил 20 процентов, в Новосибирске — 30 процентов. При этом РСТ возлагает надежды на Ростуризм, так как ранее руководитель ведомства Зарина Догузова заявила, что к вопросу финансирования программы планируется вернуться в ходе исполнения федерального бюджета в следующем году.
В рамках программы кешбэка путешественникам при ряде условий на карты возвращается 20 процентов от покупки путевки или размещения в отеле. В РСТ напомнили, что Минфин не заложил в бюджет 2023 года и плановый период 2024-2025 годов финансирование программы туристического кешбэка.