В Белгородской области школы начали объявлять каникулы
В Белгородской области школы начали объявлять досрочные каникулы
Дети в школе. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Школы Белгородской области начали досрочно объявлять каникулы, решение об их продлении или возобновлении учебного процесса будет приниматься в конце недели, исходя из оперативной обстановки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет рекомендовать школам региона объявить с понедельника каникулы. С таким предложением к нему обратилась одна из жительниц Белгорода, которая хотела бы вывести ребенка из города.
"С сегодняшнего дня образовательные учреждения начали принимать соответствующие решения", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова, которые приводятся на сайте, досрочные каникулы нужны для того, "чтобы попытаться обезопасить" детей.
Как подчеркнул губернатор, дальнейшие решения о работе школ будут приниматься в конце недели. "Уже в конце недели будем принимать решение, исходя из оперативной обстановки", - цитируются в сообщении слова Гладкова.
Ранее в октябре губернатор принял решение перевести все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения.
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