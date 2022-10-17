https://ria.ru/20221017/kanikuly-1824581044.html

В Белгородской области школы начали объявлять каникулы

В Белгородской области школы начали объявлять каникулы - РИА Новости, 17.10.2022

В Белгородской области школы начали объявлять каникулы

Школы Белгородской области начали досрочно объявлять каникулы, решение об их продлении или возобновлении учебного процесса будет приниматься в конце недели,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:01

2022-10-17T13:01

2022-10-17T13:01

общество

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Школы Белгородской области начали досрочно объявлять каникулы, решение об их продлении или возобновлении учебного процесса будет приниматься в конце недели, исходя из оперативной обстановки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет рекомендовать школам региона объявить с понедельника каникулы. С таким предложением к нему обратилась одна из жительниц Белгорода, которая хотела бы вывести ребенка из города."С сегодняшнего дня образовательные учреждения начали принимать соответствующие решения", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, которые приводятся на сайте, досрочные каникулы нужны для того, "чтобы попытаться обезопасить" детей.Как подчеркнул губернатор, дальнейшие решения о работе школ будут приниматься в конце недели. "Уже в конце недели будем принимать решение, исходя из оперативной обстановки", - цитируются в сообщении слова Гладкова.Ранее в октябре губернатор принял решение перевести все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения.

https://ria.ru/20221011/obstrely-1823147864.html

https://ria.ru/20221013/shkoly-1823611594.html

белгородская область

белгород

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков