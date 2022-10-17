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В Белгородской области школы начали объявлять каникулы - РИА Новости, 17.10.2022
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В Белгородской области школы начали объявлять каникулы
В Белгородской области школы начали объявлять каникулы - РИА Новости, 17.10.2022
В Белгородской области школы начали объявлять каникулы
Школы Белгородской области начали досрочно объявлять каникулы, решение об их продлении или возобновлении учебного процесса будет приниматься в конце недели,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:01
2022-10-17T13:01
общество
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Школы Белгородской области начали досрочно объявлять каникулы, решение об их продлении или возобновлении учебного процесса будет приниматься в конце недели, исходя из оперативной обстановки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет рекомендовать школам региона объявить с понедельника каникулы. С таким предложением к нему обратилась одна из жительниц Белгорода, которая хотела бы вывести ребенка из города."С сегодняшнего дня образовательные учреждения начали принимать соответствующие решения", - говорится в сообщении.По словам Гладкова, которые приводятся на сайте, досрочные каникулы нужны для того, "чтобы попытаться обезопасить" детей.Как подчеркнул губернатор, дальнейшие решения о работе школ будут приниматься в конце недели. "Уже в конце недели будем принимать решение, исходя из оперативной обстановки", - цитируются в сообщении слова Гладкова.Ранее в октябре губернатор принял решение перевести все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения.
https://ria.ru/20221011/obstrely-1823147864.html
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общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
13:01 17.10.2022
 
В Белгородской области школы начали объявлять каникулы

В Белгородской области школы начали объявлять досрочные каникулы

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Школы Белгородской области начали досрочно объявлять каникулы, решение об их продлении или возобновлении учебного процесса будет приниматься в конце недели, исходя из оперативной обстановки, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что будет рекомендовать школам региона объявить с понедельника каникулы. С таким предложением к нему обратилась одна из жительниц Белгорода, которая хотела бы вывести ребенка из города.
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"С сегодняшнего дня образовательные учреждения начали принимать соответствующие решения", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова, которые приводятся на сайте, досрочные каникулы нужны для того, "чтобы попытаться обезопасить" детей.
Как подчеркнул губернатор, дальнейшие решения о работе школ будут приниматься в конце недели. "Уже в конце недели будем принимать решение, исходя из оперативной обстановки", - цитируются в сообщении слова Гладкова.
Ранее в октябре губернатор принял решение перевести все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения.
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