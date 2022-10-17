https://ria.ru/20221017/izrail-1824562674.html

Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине

Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине - РИА Новости, 17.10.2022

Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможные поставки Украине оружия из Израиля, отметив, что это уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:12

2022-10-17T12:12

2022-10-17T14:17

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможные поставки Украине оружия из Израиля, отметив, что это уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.Медведев подчеркнул, что следующим шагом после поставок оружия "бандеровским выродкам", которые как были, так и остались нацистами, Израилю надо будет объявить коллаборационистов Бандеру и Шухевича героями.К поставкам израильского оружия Украине накануне призвал министр по делам диаспоры Нахман Шай. Он пояснил, что это должно стать ответом на передачу Ираном баллистических ракет России. До этого Израиль ограничивался отправкой на Украину гуманитарной помощи и средств защиты.Накануне об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на газету Washington Post. По информации американской разведки, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Как отмечало издание, Иран также готовит новые поставки беспилотников.В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поставлял Москве вооружений для использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Москвой боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221004/izrail-1821436051.html

https://ria.ru/20221001/mossad-1820884933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, россия, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр