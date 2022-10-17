12:12 17.10.2022 (обновлено: 14:17 17.10.2022)
Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине
Медведев: поставки оружия Украине разрушат все отношения между Россией и Израилем
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможные поставки Украине оружия из Израиля, отметив, что это уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.
"Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", — написал чиновник в Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что следующим шагом после поставок оружия "бандеровским выродкам", которые как были, так и остались нацистами, Израилю надо будет объявить коллаборационистов Бандеру и Шухевича героями.
К поставкам израильского оружия Украине накануне призвал министр по делам диаспоры Нахман Шай. Он пояснил, что это должно стать ответом на передачу Ираном баллистических ракет России. До этого Израиль ограничивался отправкой на Украину гуманитарной помощи и средств защиты.
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Накануне об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на газету Washington Post. По информации американской разведки, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Как отмечало издание, Иран также готовит новые поставки беспилотников.
В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поставлял Москве вооружений для использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Москвой боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.