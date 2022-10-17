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Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине - РИА Новости, 17.10.2022
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Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине
Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине - РИА Новости, 17.10.2022
Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможные поставки Украине оружия из Израиля, отметив, что это уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:12
2022-10-17T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
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дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможные поставки Украине оружия из Израиля, отметив, что это уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.Медведев подчеркнул, что следующим шагом после поставок оружия "бандеровским выродкам", которые как были, так и остались нацистами, Израилю надо будет объявить коллаборационистов Бандеру и Шухевича героями.К поставкам израильского оружия Украине накануне призвал министр по делам диаспоры Нахман Шай. Он пояснил, что это должно стать ответом на передачу Ираном баллистических ракет России. До этого Израиль ограничивался отправкой на Украину гуманитарной помощи и средств защиты.Накануне об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на газету Washington Post. По информации американской разведки, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Как отмечало издание, Иран также готовит новые поставки беспилотников.В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поставлял Москве вооружений для использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Москвой боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221004/izrail-1821436051.html
https://ria.ru/20221001/mossad-1820884933.html
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в мире, израиль, украина, россия, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:12 17.10.2022 (обновлено: 14:17 17.10.2022)
 
Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине

Медведев: поставки оружия Украине разрушат все отношения между Россией и Израилем

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможные поставки Украине оружия из Израиля, отметив, что это уничтожит отношения Тель-Авива и Москвы.
"Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", — написал чиновник в Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что следующим шагом после поставок оружия "бандеровским выродкам", которые как были, так и остались нацистами, Израилю надо будет объявить коллаборационистов Бандеру и Шухевича героями.
К поставкам израильского оружия Украине накануне призвал министр по делам диаспоры Нахман Шай. Он пояснил, что это должно стать ответом на передачу Ираном баллистических ракет России. До этого Израиль ограничивался отправкой на Украину гуманитарной помощи и средств защиты.
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Накануне об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на газету Washington Post. По информации американской разведки, на которую ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Как отмечало издание, Иран также готовит новые поставки беспилотников.
В начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поставлял Москве вооружений для использования в боевых действиях на Украине, поскольку "любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Москвой боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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