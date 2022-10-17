https://ria.ru/20221017/italiya-1824736624.html

Италия призвала своих граждан покинуть Украину

Италия призвала своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 17.10.2022

Италия призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Италии на фоне ударов по Киеву напомнил гражданам о необходимости покинуть Украину, сообщает кризисный центр внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:47

2022-10-17T21:47

2022-10-17T23:09

специальная военная операция на украине

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РИМ, 17 окт - РИА Новости. МИД Италии на фоне ударов по Киеву напомнил гражданам о необходимости покинуть Украину, сообщает кризисный центр внешнеполитического ведомства.Впервые МИД обратился с призывом покинуть страну к итальянцам, находящимся на территории Украины, в середине февраля."Соотечественникам, все еще находящимся на Украине, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся средства, в том числе поезда, для выезда из страны вне периода действия комендантского часа. Эта рекомендация касается, в частности, восточной и южной части Украины в связи с активизацией боевых действий в этих районах", - сообщает кризисный центр МИД. Все поездки на Украину считаются крайне нежелательными, отмечает ведомство. Итальянцам советуют следовать указаниям местных властей и соблюдать осторожность."В понедельник, 17 октября, в Киеве и других городах страны произошли новые нападения", - пишет кризисный центр МИД на специальном портале. В сообщении содержится информация о комендантском часе и необходимости быть готовыми покинуть свое жилище для перемещения убежища.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://ria.ru/20221017/italiya-1824591568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, киев, россия, мид италии, вооруженные силы рф