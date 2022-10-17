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Италия призвала своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/italiya-1824736624.html
Италия призвала своих граждан покинуть Украину
Италия призвала своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 17.10.2022
Италия призвала своих граждан покинуть Украину
МИД Италии на фоне ударов по Киеву напомнил гражданам о необходимости покинуть Украину, сообщает кризисный центр внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:47
2022-10-17T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
киев
россия
мид италии
вооруженные силы рф
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РИМ, 17 окт - РИА Новости. МИД Италии на фоне ударов по Киеву напомнил гражданам о необходимости покинуть Украину, сообщает кризисный центр внешнеполитического ведомства.Впервые МИД обратился с призывом покинуть страну к итальянцам, находящимся на территории Украины, в середине февраля."Соотечественникам, все еще находящимся на Украине, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся средства, в том числе поезда, для выезда из страны вне периода действия комендантского часа. Эта рекомендация касается, в частности, восточной и южной части Украины в связи с активизацией боевых действий в этих районах", - сообщает кризисный центр МИД. Все поездки на Украину считаются крайне нежелательными, отмечает ведомство. Итальянцам советуют следовать указаниям местных властей и соблюдать осторожность."В понедельник, 17 октября, в Киеве и других городах страны произошли новые нападения", - пишет кризисный центр МИД на специальном портале. В сообщении содержится информация о комендантском часе и необходимости быть готовыми покинуть свое жилище для перемещения убежища.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
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в мире, владимир путин, украина, киев, россия, мид италии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Киев, Россия, МИД Италии, Вооруженные силы РФ
21:47 17.10.2022 (обновлено: 23:09 17.10.2022)
 
Италия призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Италии призвал своих граждан покинуть Украину из-за ударов по Киеву и другим городам

CC BY 3.0 / Hpnx9420 / Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY 3.0 / Hpnx9420 /
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini. Архивное фото
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РИМ, 17 окт - РИА Новости. МИД Италии на фоне ударов по Киеву напомнил гражданам о необходимости покинуть Украину, сообщает кризисный центр внешнеполитического ведомства.
Впервые МИД обратился с призывом покинуть страну к итальянцам, находящимся на территории Украины, в середине февраля.
"Соотечественникам, все еще находящимся на Украине, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся средства, в том числе поезда, для выезда из страны вне периода действия комендантского часа. Эта рекомендация касается, в частности, восточной и южной части Украины в связи с активизацией боевых действий в этих районах", - сообщает кризисный центр МИД. Все поездки на Украину считаются крайне нежелательными, отмечает ведомство. Итальянцам советуют следовать указаниям местных властей и соблюдать осторожность.
"В понедельник, 17 октября, в Киеве и других городах страны произошли новые нападения", - пишет кризисный центр МИД на специальном портале. В сообщении содержится информация о комендантском часе и необходимости быть готовыми покинуть свое жилище для перемещения убежища.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
Флаг Италии в Риме. - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 13:34
Италия рассматривает чрезвычайный план экономии энергии, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаКиевРоссияМИД ИталииВооруженные силы РФ
 
 
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