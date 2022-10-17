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СМИ: на Украине погиб итальянец, воевавший на стороне ДНР - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/italiya-1824488961.html
СМИ: на Украине погиб итальянец, воевавший на стороне ДНР
СМИ: на Украине погиб итальянец, воевавший на стороне ДНР - РИА Новости, 17.10.2022
СМИ: на Украине погиб итальянец, воевавший на стороне ДНР
Гражданин Италии погиб в ходе боевых действий на Украине в районе Донецка, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T01:23
2022-10-17T01:24
специальная военная операция на украине
италия
украина
донецк
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РИМ, 17 окт - РИА Новости. Гражданин Италии погиб в ходе боевых действий на Украине в районе Донецка, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на дипломатические источники.По данным агентства, погиб 28-летний мужчина, долгое время проживавший под Ростовом-на-Дону и принимавший участие в конфликте как доброволец на стороне ДНР. В сообщении отмечается, что он был близок к итальянскому интернет-сообществу сторонников России.В конце сентября сообщалось, что на Украине в районе Харькова погиб уроженец Италии с нидерландским гражданством, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона".
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италия, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Италия, Украина, Донецк
01:23 17.10.2022 (обновлено: 01:24 17.10.2022)
 
СМИ: на Украине погиб итальянец, воевавший на стороне ДНР

Adnkronos: на Украине гражданин Италии погиб в ходе боевых действий в районе Донецка

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции в ДНР
Боец Народной милиции в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 17 окт - РИА Новости. Гражданин Италии погиб в ходе боевых действий на Украине в районе Донецка, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, погиб 28-летний мужчина, долгое время проживавший под Ростовом-на-Дону и принимавший участие в конфликте как доброволец на стороне ДНР. В сообщении отмечается, что он был близок к итальянскому интернет-сообществу сторонников России.
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В конце сентября сообщалось, что на Украине в районе Харькова погиб уроженец Италии с нидерландским гражданством, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона".
 
Специальная военная операция на УкраинеИталияУкраинаДонецк
 
 
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