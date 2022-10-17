https://ria.ru/20221017/italiya-1824488961.html

СМИ: на Украине погиб итальянец, воевавший на стороне ДНР

СМИ: на Украине погиб итальянец, воевавший на стороне ДНР - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ: на Украине погиб итальянец, воевавший на стороне ДНР

Гражданин Италии погиб в ходе боевых действий на Украине в районе Донецка, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T01:23

2022-10-17T01:23

2022-10-17T01:24

специальная военная операция на украине

италия

украина

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325548_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_9aead7acc8684359a2ed2974f0b6bfb9.jpg

РИМ, 17 окт - РИА Новости. Гражданин Италии погиб в ходе боевых действий на Украине в районе Донецка, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на дипломатические источники.По данным агентства, погиб 28-летний мужчина, долгое время проживавший под Ростовом-на-Дону и принимавший участие в конфликте как доброволец на стороне ДНР. В сообщении отмечается, что он был близок к итальянскому интернет-сообществу сторонников России.В конце сентября сообщалось, что на Украине в районе Харькова погиб уроженец Италии с нидерландским гражданством, участвовавший в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона".

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/dnr-1797007318.html

италия

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, украина, донецк