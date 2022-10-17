https://ria.ru/20221017/ipoteka-1824598320.html

Правительство продлит действие семейной ипотеки до 2024 года

Правительство продлит действие семейной ипотеки до 2024 года - РИА Новости, 17.10.2022

Правительство продлит действие семейной ипотеки до 2024 года

Правительство продлевает действие программы семейной ипотеки, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:04

2022-10-17T14:04

2022-10-17T14:16

михаил мишустин

правительство рф

общество

ипотека

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство продлевает действие программы семейной ипотеки, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По поручению президента правительство продлевает действие "Семейной ипотеки", чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что эта программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья."В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей", - сказал премьер.

https://realty.ria.ru/20221017/ipoteka-1824516792.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мишустин, правительство рф, общество, ипотека, россия