https://ria.ru/20221017/ipoteka-1824598320.html
Правительство продлит действие семейной ипотеки до 2024 года
Правительство продлит действие семейной ипотеки до 2024 года - РИА Новости, 17.10.2022
Правительство продлит действие семейной ипотеки до 2024 года
Правительство продлевает действие программы семейной ипотеки, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:04
2022-10-17T14:04
2022-10-17T14:16
михаил мишустин
правительство рф
общество
ипотека
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство продлевает действие программы семейной ипотеки, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По поручению президента правительство продлевает действие "Семейной ипотеки", чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин напомнил, что эта программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья."В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей", - сказал премьер.
https://realty.ria.ru/20221017/ipoteka-1824516792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство рф, общество, ипотека, россия
Михаил Мишустин, Правительство РФ, Общество, Ипотека, Россия
14:04 17.10.2022 (обновлено: 14:16 17.10.2022)
Правительство продлит действие семейной ипотеки до 2024 года
Мишустин заявил, что правительство продлит действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство продлевает действие программы семейной ипотеки, ею можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство продлевает действие "Семейной ипотеки", чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин напомнил, что эта программа реализуется по инициативе главы государства уже свыше 4 лет, а с середины прошлого года распространяется на родителей не только с двумя и более детьми, но и с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года: такие семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.
"В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тысяч семей. А общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей", - сказал премьер.