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В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов - РИА Новости, 17.10.2022
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В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов
В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов - РИА Новости, 17.10.2022
В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов
Строительство 32 школ и 20 детских садов осуществляется в Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов, 11 из них будут сданы в эксплуатацию до конца... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:37
2022-10-17T14:37
общество
республика ингушетия
нацпроекты
россия
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НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Строительство 32 школ и 20 детских садов осуществляется в Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов, 11 из них будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года, сообщает региональное правительство."В Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" и федеральных целевых программ "Сейсмика" и "Стимул" ведется строительство 32 школ и 20 детских садов", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансирование 20 объектов на общую сумму более 1 миллиарда рублей предусмотрено в текущем году, при этом до конца октября планируется завершить контрактацию по 12 объектам."Три общеобразовательных учреждения и восемь детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года", - уточняет правительство.
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общество, республика ингушетия, нацпроекты, россия
Общество, Республика Ингушетия, Нацпроекты, Россия
14:37 17.10.2022
 
В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов

Более 30 школ и 20 детских садов строят в Ингушетии в рамках нацпроектов в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий на стройке. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Строительство 32 школ и 20 детских садов осуществляется в Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов, 11 из них будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года, сообщает региональное правительство.
"В Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" и федеральных целевых программ "Сейсмика" и "Стимул" ведется строительство 32 школ и 20 детских садов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансирование 20 объектов на общую сумму более 1 миллиарда рублей предусмотрено в текущем году, при этом до конца октября планируется завершить контрактацию по 12 объектам.
"Три общеобразовательных учреждения и восемь детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года", - уточняет правительство.
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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ОбществоРеспублика ИнгушетияНацпроектыРоссия
 
 
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