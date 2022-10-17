https://ria.ru/20221017/ingushetiya-1824609565.html

В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов

В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов - РИА Новости, 17.10.2022

В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов

Строительство 32 школ и 20 детских садов осуществляется в Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов, 11 из них будут сданы в эксплуатацию до конца... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:37

2022-10-17T14:37

2022-10-17T14:37

общество

республика ингушетия

нацпроекты

россия

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НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Строительство 32 школ и 20 детских садов осуществляется в Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов, 11 из них будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года, сообщает региональное правительство."В Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" и федеральных целевых программ "Сейсмика" и "Стимул" ведется строительство 32 школ и 20 детских садов", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансирование 20 объектов на общую сумму более 1 миллиарда рублей предусмотрено в текущем году, при этом до конца октября планируется завершить контрактацию по 12 объектам."Три общеобразовательных учреждения и восемь детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года", - уточняет правительство.

https://ria.ru/20221011/mobilizovannye-1823221700.html

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общество, республика ингушетия, нацпроекты, россия