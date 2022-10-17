https://ria.ru/20221017/ingushetiya-1824609565.html
В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов
В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов - РИА Новости, 17.10.2022
В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов
Строительство 32 школ и 20 детских садов осуществляется в Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов, 11 из них будут сданы в эксплуатацию до конца... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:37
2022-10-17T14:37
2022-10-17T14:37
общество
республика ингушетия
нацпроекты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771739769_0:67:3404:1982_1920x0_80_0_0_59c215e834462bf958f2c771427f7429.jpg
НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Строительство 32 школ и 20 детских садов осуществляется в Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов, 11 из них будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года, сообщает региональное правительство."В Ингушетии в 2022 году в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" и федеральных целевых программ "Сейсмика" и "Стимул" ведется строительство 32 школ и 20 детских садов", - говорится в сообщении.Отмечается, что финансирование 20 объектов на общую сумму более 1 миллиарда рублей предусмотрено в текущем году, при этом до конца октября планируется завершить контрактацию по 12 объектам."Три общеобразовательных учреждения и восемь детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года", - уточняет правительство.
https://ria.ru/20221011/mobilizovannye-1823221700.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771739769_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e8014019dd4ce07baf56cdc56928d1c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика ингушетия, нацпроекты, россия
Общество, Республика Ингушетия, Нацпроекты, Россия
В Ингушетии в рамках нацпроектов строят более 30 школ и 20 детских садов
Более 30 школ и 20 детских садов строят в Ингушетии в рамках нацпроектов в 2022 году