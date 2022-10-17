https://ria.ru/20221017/igraprestolov-1824557880.html
Продюсер "Игры престолов" снимет антиутопию об искусственном интеллекте
Продюсер "Игры престолов" снимет антиутопию об искусственном интеллекте - РИА Новости, 17.10.2022
Продюсер "Игры престолов" снимет антиутопию об искусственном интеллекте
Продюсер "Игры престолов" Фрэнк Дульгер назначен шоураннером драматического триллера "Конкордия", пишет Variety. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:01
2022-10-17T13:01
2022-10-17T13:01
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808649512_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6a627d8db43651c4c30b922512f45232.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Продюсер "Игры престолов" Фрэнк Дульгер назначен шоураннером драматического триллера "Конкордия", пишет Variety. Это антиутопия. Проект покажет одно сообщество (называется оно, как сериал), которым управляет искусственный интеллект. Якобы так в большей мере гарантируются свобода, справедливость и гуманность. По мере того, как коммуна приближается к своему 20-летию, по всему миру города выстраиваются в очередь, чтобы повторить этот, на первый взгляд, успешный эксперимент. Но если секрет его создания раскроется, то будут разрушены все начинания."Визионеры, стоящие за "Конкордией", считают, что им удалось получить технологию производства дивного нового мира, вот только нельзя не впускать зло, если оно исходит изнутри", — говорит Дульгер. В сериале снимаются Кристиан Пол, Стивен Сова, Рут Брэдли, Нанна Блонделл, Кенто Накадзимя и другие.
https://ria.ru/20221012/domdrakona-1823327239.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808649512_56:0:1139:812_1920x0_80_0_0_cf4ec243bf55688618d2cec86f6c7d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), Знаменитости, звезды
Продюсер "Игры престолов" снимет антиутопию об искусственном интеллекте
Продюсер "Игры престолов" Дульгер снимет антиутопию "Конкордия"
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Продюсер "Игры престолов" Фрэнк Дульгер назначен шоураннером драматического триллера "Конкордия", пишет Variety.
Это антиутопия. Проект покажет одно сообщество (называется оно, как сериал), которым управляет искусственный интеллект. Якобы так в большей мере гарантируются свобода, справедливость и гуманность. По мере того, как коммуна приближается к своему 20-летию, по всему миру города выстраиваются в очередь, чтобы повторить этот, на первый взгляд, успешный эксперимент. Но если секрет его создания раскроется, то будут разрушены все начинания.
"Визионеры, стоящие за "Конкордией", считают, что им удалось получить технологию производства дивного нового мира, вот только нельзя не впускать зло, если оно исходит изнутри", — говорит Дульгер.
В сериале снимаются Кристиан Пол, Стивен Сова, Рут Брэдли, Нанна Блонделл, Кенто Накадзимя и другие.