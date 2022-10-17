https://ria.ru/20221017/igraprestolov-1824557880.html

Продюсер "Игры престолов" снимет антиутопию об искусственном интеллекте

Продюсер "Игры престолов" снимет антиутопию об искусственном интеллекте - РИА Новости, 17.10.2022

Продюсер "Игры престолов" снимет антиутопию об искусственном интеллекте

Продюсер "Игры престолов" Фрэнк Дульгер назначен шоураннером драматического триллера "Конкордия", пишет Variety. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:01

2022-10-17T13:01

2022-10-17T13:01

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Продюсер "Игры престолов" Фрэнк Дульгер назначен шоураннером драматического триллера "Конкордия", пишет Variety. Это антиутопия. Проект покажет одно сообщество (называется оно, как сериал), которым управляет искусственный интеллект. Якобы так в большей мере гарантируются свобода, справедливость и гуманность. По мере того, как коммуна приближается к своему 20-летию, по всему миру города выстраиваются в очередь, чтобы повторить этот, на первый взгляд, успешный эксперимент. Но если секрет его создания раскроется, то будут разрушены все начинания."Визионеры, стоящие за "Конкордией", считают, что им удалось получить технологию производства дивного нового мира, вот только нельзя не впускать зло, если оно исходит изнутри", — говорит Дульгер. В сериале снимаются Кристиан Пол, Стивен Сова, Рут Брэдли, Нанна Блонделл, Кенто Накадзимя и другие.

https://ria.ru/20221012/domdrakona-1823327239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), знаменитости, звезды