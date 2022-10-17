https://ria.ru/20221017/iena-1824503867.html

Курс японской иены упал до уровня 1990 года

Курс японской иены упал до уровня 1990 года - РИА Новости, 17.10.2022

Курс японской иены упал до уровня 1990 года

Курс японской национальной валюты на торгах в Токио в понедельник впервые с 1990 года упал до уровня 148,6 иены за доллар. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:49

2022-10-17T08:49

2022-10-17T08:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

япония

сша

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ТОКИО, 17 окт - РИА Новости. Курс японской национальной валюты на торгах в Токио в понедельник впервые с 1990 года упал до уровня 148,6 иены за доллар.Предыдущий антирекорд был установлен в пятницу, тогда курс составил 147 иен за доллар.Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике - Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.Дополнительное ускорение тенденциям на рынке придало высказывание президента США Джо Байдена в субботу о том, что у него не вызывает опасений рост американской валюты.Сейчас игроки рынка не исключают возможной интервенции японского правительства для повышения курса.В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке. После интервенции 22 сентября, во время которой государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции, курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.

https://ria.ru/20221012/devalvatsiya-1823258957.html

https://ria.ru/20220903/rubl-1814164578.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, япония, сша