https://ria.ru/20221017/granitsa-1824599756.html

В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном

В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - РИА Новости, 17.10.2022

В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном

Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к армяно-азербайджанской границе, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:08

2022-10-17T14:08

2022-10-17T14:10

в мире

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

минобороны азербайджана

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БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к армяно-азербайджанской границе, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана."Во второй половине дня 16 октября было замечено стягивание посредством военных транспортных средств дополнительного личного состава и 4 единиц артиллерийских установок к позициям вооруженных сил Армении, дислоцированным напротив позиций подразделений Азербайджанской армии в Дашкесанском направлении (армяно-азербайджанская граница - ред). Заявляем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221017/armeniya-1824551423.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, минобороны азербайджана