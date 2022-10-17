https://ria.ru/20221017/granitsa-1824599756.html
В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном
В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - РИА Новости, 17.10.2022
В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном
Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к армяно-азербайджанской границе, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:08
2022-10-17T14:08
2022-10-17T14:10
в мире
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
минобороны азербайджана
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БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к армяно-азербайджанской границе, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана."Во второй половине дня 16 октября было замечено стягивание посредством военных транспортных средств дополнительного личного состава и 4 единиц артиллерийских установок к позициям вооруженных сил Армении, дислоцированным напротив позиций подразделений Азербайджанской армии в Дашкесанском направлении (армяно-азербайджанская граница - ред). Заявляем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, минобороны азербайджана
В мире, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан, Минобороны Азербайджана
14:08 17.10.2022 (обновлено: 14:10 17.10.2022)
В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном
Минобороны Азербайджана заявило о стягивании дополнительных сил ВС Армении к границе