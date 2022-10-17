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В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - РИА Новости, 17.10.2022
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В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном
В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - РИА Новости, 17.10.2022
В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном
Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к армяно-азербайджанской границе, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:08
2022-10-17T14:10
в мире
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
минобороны азербайджана
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БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к армяно-азербайджанской границе, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана."Во второй половине дня 16 октября было замечено стягивание посредством военных транспортных средств дополнительного личного состава и 4 единиц артиллерийских установок к позициям вооруженных сил Армении, дислоцированным напротив позиций подразделений Азербайджанской армии в Дашкесанском направлении (армяно-азербайджанская граница - ред). Заявляем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221017/armeniya-1824551423.html
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в мире, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, минобороны азербайджана
В мире, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан, Минобороны Азербайджана
14:08 17.10.2022 (обновлено: 14:10 17.10.2022)
 
В Баку заявили, что Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном

Минобороны Азербайджана заявило о стягивании дополнительных сил ВС Армении к границе

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Армянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Армянский военнослужащий. Архивное фото
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БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к армяно-азербайджанской границе, сообщает в понедельник пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
"Во второй половине дня 16 октября было замечено стягивание посредством военных транспортных средств дополнительного личного состава и 4 единиц артиллерийских установок к позициям вооруженных сил Армении, дислоцированным напротив позиций подразделений Азербайджанской армии в Дашкесанском направлении (армяно-азербайджанская граница - ред). Заявляем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 11:34
Евросоюз направит 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана
 
В миреАрменияСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанМинобороны Азербайджана
 
 
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